Um estudo conduzido por pesquisadores alemães da World Data traçou um mapa com os maiores e menores órgãos genitais masculinos do mundo. A pesquisa analisou 88 países, incluindo o Brasil, para montar o ranking. O Equador ocupa o primeiro lugar, enquanto o Camboja está em último na escala.



A pesquisa envolveu a análise de mais de 40 estudos recentes, abrangendo milhares de homens pelo mundo. Os dados sobre o tamanho médio do pênis foram meticulosamente coletados e verificados.



De acordo com os resultados, os homens do Equador e de Camarões apresentam os maiores órgãos genitais, com média de cerca de 17 centímetros em estado ereto.



O Brasil aparece na 23ª posição, empatado com a Costa do Marfim, ambos com média de pênis de 15 centímetros.



As últimas dez posições do ranking foram ocupadas por países asiáticos.



A análise também revelou uma associação intrigante entre o tamanho do pênis e as taxas de obesidade: países com índices mais elevados de obesidade tendem a ter homens com pênis menores.

Confira uma parte do racking:



1. Equador (17,6 cm)

2. Camarões (16,6 cm)

3. Bolívia (16,51 cm)

4. Sudão (16,45 cm)

5. Haiti (16 cm)

6. Senegal (15,9 cm)

7. Gâmbia (15,8 cm)

8. Cuba (15,84 cm)

9. Países Baixos (15,84 cm)

10. Zâmbia (15,77 cm)



23. Brasil (15 cm)



80. Malásia (11,4 cm)

81. Vietnã (11,4 cm)

82. Tailândia (11,4 cm)

83. Bangladesh (11,2 cm)

84. Hong Hong (11,2 cm)

85. Sri Lanka (10, 8 cm)

86. Filipinas (10,8 cm)

87. Myanmar (10,6 cm)

88. Camboja (10 cm)