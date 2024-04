Em vez de buscar suprimir os “sintomas”, é importante desvendar as causas emocionais do comportamento autista e proporcionar ferramentas efetivas de desenvolvimento. É nisso que o médico Barry Prizant acredita.





Segundo Prizant, o autismo não é um distúrbio a ser consertado ou curado, mas uma maneira diferente de experimentar e interagir com o mundo. Não é uma doença, é um outro jeito de ser humano, ou seja, como se o autista falasse outro idioma, que deve ser compreendido por todos. Com base em sua experiência clínica e pesquisas, em conjunto com o escritor Tom Fields-Meyer, ele explora as forças únicas e os desafios internos de indivíduos com autismo no livro Humano à sua maneira, publicado no Brasil pela Editora Edipro.



Considerada um divisor de águas no assunto, a obra funciona como um guia para a orientação de pais, familiares e profissionais de saúde sobre o transtorno do espectro autista. Dividido em três partes – "Compreender o autismo", "A vida no espectro do autismo" e "O futuro do autismo", neste livro Barry Prizant propõe uma abordagem humanizada e extremamente eficaz para o entendimento e auxílio das pessoas dentro do espectro.



Com texto claro e direto, o autor expande a compreensão do autismo e de como impacta na vida das pessoas que convivem com ele. Esta edição da Edipro conta, ainda, com prefácio assinado pela psicóloga, neuropsicóloga e doutora em neurociências, Wandersonia Medeiros.



“Muitos profissionais acabam mergulhados em teorias e métodos de intervenção a ponto de não conseguir enxergar mais a pessoa por trás do transtorno. Trabalhar com indivíduos que estão dentro do espectro e com suas famílias é muito mais do que aplicar protocolos de intervenção; é preciso considerar a individualidade de cada um. A presente obra resgata no leitor esse olhar humano e compassivo, muitas vezes, perdido diante das preocupações com a técnica”, comenta Medeiros.



Quando os pais se concentram em encontrar soluções para ajudar a criança ou o adulto em vez de apontar o dedo para os administradores ou os professores, os profissionais têm a chance de se mostrar à altura da ocasião. Veem os pais ou cuidadores como seres humanos que procuram dar o melhor de si e veem o autista no contexto de sua família. Nessas circunstâncias, é mais fácil para os profissionais garantir aos pais que eles serão ouvidos e trabalhar junto a eles para atender aos melhores interesses da pessoa.

(Humano à sua maneira, pg. 187)



Humano à sua maneira trata de temas complexos e o modo como isso interfere na comunidade. As ideias compartilhadas por Prizant demonstram que compaixão, aprendizado e estratégias de apoio são elementos essenciais para se trabalhar com pessoas com algum transtorno do espectro autista.



Sobre os autores



Barry M. Prizant é reconhecido pela comunidade médica como um dos mais inovadores especialistas sobre o Transtorno do Espectro Autista devido à sua abordagem respeitosa e centrada tanto na família quanto no indivíduo. Com quase 50 anos de experiência como professor, pesquisador e consultor, atua como professor adjunto de desordens de comunicação na Universidade de Rhode Island, já tendo publicado quatro livros e mais de 130 artigos científicos e recebido inúmeros prêmios por seus trabalhos.



Tom Fields-Meyer é um autor aclamado de Los Angeles. Seu trabalho aparece em veículos como a revista The New York Times e os jornais The Wall Street, The Los Angeles Times e The Washington Post. Ministra programas de formação de escritores e ensina no Programa de Extensão de Escritores da Universidade da Califórnia.