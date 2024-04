Você encontrou um caroço ou espinha no pênis e está assustado? Pode até ser algo benigno, embora a chance do sintoma estar associado a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Doença de Peyronie e até câncer seja considerável. Como as possibilidades são amplas, o médico urologista Paulo Egydio explicar todas elas, como proceder e, é claro, o que nunca fazer. Confira.

Quais as causas benignas de caroços no pênis?



Pápulas peroladas



Também conhecidas como glândulas de Tyson, as pápulas peroladas são bolinhas brancas semelhantes a espinhas que podem surgir embaixo da cabeça do pênis. Há quem as confunda com verrugas, embora sejam normais e benignas.

Apesar de contarem com uma alteração estética, nenhuma outra dor ou sintoma mais sério acompanha a condição. Geralmente nem é necessário intervir, embora crioterapia e cauterização podem ser empregados por razões meramente estéticas.

Grânulos de Fordyce



Estas bolas brancas ou amareladas podem aparecer na cabeça ou caule do órgão genital, mas não estão associadas a nenhuma IST (Infecção Sexualmente Transmissível). Os grânulos de Fordyce são relativamente comuns, causados por mudanças hormonais principalmente durante a adolescência.

Por não conter nenhum sintoma perigoso, o tratamento costuma ser feito apenas se o paciente optar e por razões estéticas. É usado gel de tretinoína na região afetada ou o uso de laser.

Alergias



Entre as causas mais comuns de caroços no pênis, as alergias podem ocorrer decorrentes de uso de tecidos, sabonetes e até preservativos específicos que causam reações na pele do paciente. Para evitar, basta usar roupas de algodão e produtos específicos para a região.

Pelo encravado



Decorrente de pelos que, ao serem eliminados, crescem de maneira curvada para dentro, elas podem fazer com que bolas surjam no pênis e no entorno. A condição costuma passar sem intervenções, embora o uso de pomadas antibacterianas seja indicado em caso de inflamação ou infecção.

Quais doenças perigosas causam caroço no pênis?



HPV



Entre as ISTs mais comuns, o HPV já infectou 72% dos brasileiros entre 18 e 73 anos é o que diz pesquisa da Sociedade Brasileira de Infectologia.

Causada pelo papiloma vírus humano, a comorbidade infecta pele e mucosas, com um dos principais sintomas sendo verrugas na boca, ânus e genitália tendo até a aparência de uma couve flor.

Para prevenir, o ideal é fazer sexo com uso de preservativos e se vacinando contra a doença. As verrugas podem ser removidas através de procedimentos, sumindo de maneira espontânea não existindo tratamento eficaz contra o HPV.

Herpes



Também transmitida por meio de relações sexuais, a herpes genital é outra causa maligna de caroço no pênis. Causada pelo vírus Herpes simplex, os primeiros sintomas aparecem entre 10 e 15 dias após o contágio.

Além dos nódulos penianos, é possível que eles sejam acompanhados de dor, coceira e formigamento. Outros sintomas são febre, dor muscular e mal estar generalizado.

Para piorar, não existe cura para herpes. O vírus ficará adormecido e será reativado apenas quando o sistema imunológico estiver enfraquecido.

A prevenção é feita com o uso de preservativos no sexo, enquanto o tratamento é feito com o uso de medicamentos antivirais.

Câncer de pênis



Sabia que esta é a causa de nove amputações de pênis por semana? É o que diz a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que o SUS precisou tornar 7,79 mil homens eunucos entre 2007 e 2022.

O câncer de pênis começa com vermelhidão no órgão, lesões que não cicatrizam e, é claro, o surgimento de caroços. A comorbidade pode ser prevenida ao evitar hábitos como tabagismo e sexo sem preservativo, além de higienizar a região corretamente. Já o tratamento é feito através de cirurgia, quimio e radioterapia.

Doença de Peyronie



Outra das principais comorbidades sérias que estão associadas aos nódulos no pênis é a Doença de Peyronie que, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo (SBUSP), afeta 10% dos homens principalmente acima dos 40 anos.

Causada pela formação de fibroses dentro do pênis, decorrentes de traumas, a comorbidade altera a curvatura do órgão e vem acompanhada de dor durante a ereção e dificuldade na ejaculação. O tratamento da Doença de Peyronie pode ser feito através de medicações, exercícios e até cirurgia.

O que fazer quando encontrar um caroço no pênis?



Encontrou um nódulo no pênis? O cuidado mais importante é não tentar fazer nada por conta própria, já que tentar removê-lo pode agravar uma das condições causadoras. Em vez da automedicação, o ideal é procurar por um urologista para entender a causa do caroço e tratá-lo.