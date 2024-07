Idoso perdeu parte do pênis por usar brinquedo sexual durante 24h

Um norte-americano, de 68 anos, teve parte do seu pênis amputado depois de usar um anel sexual por um dia inteiro. O caso foi relatado na Revista Urology Case Reports.

O idoso contou aos médicos que usava o anel para garantir a ereção por mais tempo, mas o pênis ficou inchado, e ele não conseguiu remover o dispositivo. A única saída foi retirar o anel com um alicate, porém, após de uma semana, enfrentando problemas enquanto urinava, buscou ajuda médica.

No artigo é relatado que quando o homem deu entrada no hospital, seu pênis estava anormalmente roxo, com bolhas e manchas amarelas.

Depois de uma semana de recuperação, os médicos iniciaram o processo de reconstrução peniana com um pedaço de pele retirado da coxa.

Estrangulamento peniano





Na publicação, os profissionais relataram que o estrangulamento peniano causado por anéis sexuais eram uma emergência rara, mas com consequências potencialmente graves.

“O estrangulamento peniano causado por um anel sexual é uma emergência urológica que requer remoção imediata para evitar comprometimento vascular e necrose. O tratamento representa um desafio clínico, dada a disponibilidade de ferramentas disponíveis para o urologista em sua respectiva unidade para remover o dispositivo constritor”, escreveram no artigo.

Eles acrescentaram que, até onde sabiam, esse foi o primeiro caso de paciente recuperado com enxerto da pele da coxa e que ele continuaria sendo acompanhado para avaliar os resultados a longo prazo da cirurgia.