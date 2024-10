Técnica ajuda a zerar a mente, desprogramar crenças limitantes e reprogramar o inconsciente com novas informações positivas

A reprogramação mental é uma ferramenta usada e testada cientificamente que vem ganhando cada vez mais destaque como promotora de mudanças profundas e duradouras na vida das pessoas. Com o uso de princípios da neurociência, psicologia e física quântica, a técnica permite que indivíduos reformulem padrões de pensamentos negativos, superem crenças limitantes e desbloqueiem novas oportunidades em várias áreas, desde o bem-estar emocional até o sucesso financeiro.



Nomes do mundo dos negócios praticam a técnica para alcançar o sucesso. Celebridades como Tiger Woods, Jack Niklaus e empresários de destaque, como executivos da Coca-Cola e da Merrill Lynch, utilizam a visualização e a reprogramação mental para aprimorar seu desempenho. Além deles, profissionais como o psicólogo esportivo Bob Rotella e o coach Brian Tracy acreditam que o segredo do sucesso está em nutrir pensamentos vencedores e fortalecer a mentalidade para enfrentar desafios.



De acordo com a especialista em emoções humanas, treinadora mental, psicanalista, neurocientista e autora do best-seller DNA Revelado das Emoções, Elainne Ourives, a reprogramação mental é um processo de transformação que ajuda a zerar a mente, desprogramar crenças limitantes e reprogramar o inconsciente com novas informações positivas. “Isso permite que a pessoa alcance uma nova realidade, elevando sua frequência vibracional e libertando-se de emoções negativas que obstruem sua capacidade de manifestar seus sonhos”, conta.



Como reprogramar a mente





Nos últimos anos, Elainne tem impactado a vida de milhões de pessoas por meio de seu método denominado Holo Cocriação de objetivos, sonhos e metas. O treinamento disponibiliza ferramentas para que qualquer pessoa possa transformar sua vida, romper ciclos de escassez e prosperar em todas as áreas — incluindo saúde, relacionamentos e finanças.



Segundo a especialista, a reprogramação mental funciona como uma "limpeza" no inconsciente, eliminando programas negativos instalados ao longo da vida, que muitas vezes sabotam o sucesso pessoal e profissional. Para ela, o que falta às pessoas não é mais esforço, mas sim "conhecer o caminho" e usar o poder de suas próprias mentes para moldar a realidade que desejam. A especialista explica que essa transformação ocorre em quatro fases, que vão desde a desintoxicação emocional até a cocriação de uma nova realidade vibracional e material.



A reprogramação mental vai além do pensamento positivo, envolvendo um processo mais profundo de transformação das crenças e padrões mentais. Trata-se de treinar a mente para visualizar esses resultados prósperos, mas também modificar crenças limitantes que impedem o crescimento pessoal e profissional. Técnicas como a cocriação da realidade e a reestruturação de padrões de comportamento ajudam a construir uma nova percepção de merecimento e sucesso, permitindo que o indivíduo tenha controle ativo sobre suas ações e reações, gerando mudanças consistentes e duradouras em diversas áreas da vida.

“O cérebro é capaz de controlar o corpo e direcionar suas ações com base nas imagens e crenças que alimentamos. Ressignificar antigas crenças pessoais e visualizar resultados positivos fará diferença em qualquer setor da vida de alguém”, reforça Elainne.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia