Para quem frequenta o salão de beleza, é bom ter atenção a alguns detalhes que garantem saúde e segurança, independente se a visita é ocasional ou mensal. Por exemplo, é indicado notar se o palito usado para fazer o contorno e remover o excesso dos cantinhos é descartável ou reutilizado. E a lixa? Será que foi usada em outras clientes?

“Muita gente fala apenas do alicate, mas ele não é o único que necessita de atenção. Por isso, observe se a profissional está abrindo os utensílios na sua frente e não hesite em questionar. Pergunte se os itens foram esterilizados ou se foram usados em outra cliente antes de você. Lembre-se: o palito e a lixa, assim como o alicate, também podem ter tido contato com machucados de outras pessoas”, aconselha a CEO da Sua Hora Unha, rede de cuidados com as unhas, mãos e pés, Paula Faria.





Para evitar os riscos de contaminação, Paula lista três pontos essenciais para ficar de olho:





A escolha do local





Escolha sempre salões que utilizam autoclave para esterilizar alicates, espátulas e cortadores. “Esse é o mesmo equipamento usado em consultórios médicos e odontológicos para garantir a esterilização dos materiais”, explica a especialista.





Você deve ser a única





Evite compartilhar materiais como palitos, lixas, toalhas, alicates e espátulas. Cada item deve ser de uso individual para garantir sua segurança e higiene.





Proteção para todos





Os profissionais devem usar equipamentos de proteção individual para evitar a infecção cruzada, já que têm contato com diversos micro-organismos durante os atendimentos. “É essencial que, no atendimento, utilize luvas e máscaras, pois ela fica em contato constante com muitas clientes. Além disso, é importante usar produtos que ajudem a isolar as regiões de risco de contaminação, como fazemos com nossa base”, explica Paula Faria.

