No Dia do Idoso, na próxima terça-feira (1/10), um tema que merece atenção é a apneia do sono, condição que afeta uma parcela significativa da população mais velha. Segundo um levantamento realizado pela Biologix, healthtech brasileira especializada em medicina do sono, a prevalência desse distúrbio aumenta com a idade, especialmente entre os homens.





A pesquisa indica que, entre indivíduos de 60 a 70 anos, 21,7% dos homens e 18,7% das mulheres apresentam apneia do sono em nível moderado. A porcentagem permanece elevada entre aqueles com mais de 70 anos, afetando 21,1% dos homens e 20,8% das mulheres. Além disso, 18,6% dos homens e 16% das mulheres nessa faixa etária lidam com a forma acentuada do problema.





Geraldo Lorenzi, pneumologista e diretor médico da Biologix, reforça que a apneia do sono não é apenas uma questão de roncos altos. “Ela é caracterizada por interrupções respiratórias que levam a quedas cíclicas do oxigênio, podendo causar uma série de complicações cardiovasculares, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca e risco maior de AVC. O diagnóstico e tratamento são essenciais, especialmente para a população idosa”.





Outro dado da Biologix aponta que, embora as mulheres sejam menos afetadas pela apneia do sono, elas realizam mais exames anuais. O número de diagnósticos é 23% maior entre as mulheres (11.605) em comparação aos homens (9.343) na faixa etária de 70 a 80 anos. Já os que têm entre 60 e 70 anos, a diferença em relação aos gêneros é de 10%.





"Diante desses dados, é fundamental que familiares e cuidadores fiquem atentos a sinais de apneia do sono. Consultar um especialista pode ser o primeiro passo para um sono reparador e para a qualidade de vida na terceira idade. Neste Dia do Idoso, que possamos refletir sobre a saúde do sono e sua importância para um envelhecimento saudável", destaca Geraldo Lorenzi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia