Chuva preta foi registrada em cidades do Rio Grande do Sul

Um fenômeno incomum intrigou moradores do Rio Grande do Sul na última quarta-feira (11). Uma "chuva preta" caiu sob a região e causou estranheza em quem presenciou o evento.

Esse tipo de chuva ocorre quando milhares de partículas poluídas estão no ar, principalmente devido às queimadas que afetam grande parte do país. Essas partículas, transportadas pelo vento, carregam substâncias tóxicas para a saúde humana. De acordo com o Sergio Zanetta, médico sanitarista e professor de Saúde Pública do Centro Universitário São Camilo, "é como se a chuva lavasse o ar e carregasse todas essas substâncias, formando a 'chuva preta'".

O contato humano com esse chuva pode prejudicar a saúde agravando condições respiratórias que já estejam comprometidas, principalmente em crianças e idosos. O médico ressalta que existem duas formas de ser afetado negativamente pela chuva: se beber a água ou se respirar as substâncias poluídas.

"Se tiver contato físico com a água da "chuva preta", basta um banho com sabão para realização da limpeza", afirma. O docente afirma que em nenhuma hipótese a água deve ser consumida.

Usar máscaras na rua é um caminho para se prevenir, assim como manter a casa fechada para evitar a circulação do ar com as substâncias tóxicas. Caso não se sinta bem, procure uma unidade de saúde para atendimento.