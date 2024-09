O 41° Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024 será realizado entre de 18 a 21 de setembro no Minascentro, em Belo Horizonte. Organizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), o evento conta com uma programação científica com cursos, mesas redondas, conferências, simpósios, sessão de temas livres, com os principais temas da especialidade, além de encontro de pacientes, atividades culturais e premiações aos trabalhos e pesquisas sobre a reumatologia. Na ocasião, o reumatologista José Eduardo Martinez abordará "O papel do estresse na fibromialgia", no dia 20. A síndrome que se caracteriza por dores generalizadas, principalmente na musculatura, também gera outros sintomas como fadiga, distúrbios no sono, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Para mais informações: https://sbr2024.sbr.org.br/

Saúde mental

A plataforma Consulta Remédios (CR), ferramenta de busca de preços e laboratórios, registrou mais de 9,5 milhões de visualizações dentro das categorias relacionadas à saúde mental no site. Entre os medicamentos mais buscados um antidepressivo que também é utilizado no tratamento de quadros de ansiedade generalizada, social e em casos de pânico. O remédio sozinho responde a 404.325 buscas dentro da categoria. Outro destaque é para um medicamento lançado em novembro de 2023 e prescrito para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Desde então, vem se mantendo no top 10 de remédios mais procurados. Um dos motivos para a busca é o aumento na identificação de transtornos mentais, que até pouco tempo não eram conhecidos.

A insônia pode se manifestar de várias formas e cada pessoa pode experimentar sintomas diferentes valuavitaly/ Freepik

Estou sofrendo de insônia?

A insônia pode se manifestar de várias formas e cada pessoa pode experimentar sintomas diferentes. No entanto, existem alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar se a pessoa está sofrendo desse distúrbio. A Associação Brasileira do Sono indica três principais sinais que podem facilitar o diagnóstico: o primeiro é ficar deitado na cama por mais de 30 minutos tentando dormir; seguido por acordar várias vezes durante a noite e ter dificuldade em voltar a adormecer; e, por último, acordar muito cedo e não conseguir voltar ao sono, mesmo que não tenha dormido o suficiente. Essa dificuldade traz efeitos negativos na saúde física, mental e emocional, como, por exemplo, excesso de cansaço, dificultando o desempenho das atividades diárias e afetando a qualidade de vida. Nesse caso, é importante procurar ajuda médica para avaliação e tratamento adequados.