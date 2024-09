O ex-BBB Rodrigão, de 36 anos, aguarda o resultado de uma biópsia após a retirada de um tumor na glândula suprarrenal esquerda. O médico do ex-BBB, Antônio Viana, explicou que a biópsia apontará se o tumor é benigno ou maligno. "Ainda não temos um diagnóstico fechado... Temos que aguardar o resultado, que pode demorar entre sete e 10 dias", informou o cirurgião ao Gshow.





As análises do material coletado determinarão os próximos passos da recuperação de Rodrigão. "Dependemos do resultado da biópsia para definir a continuidade do tratamento". Ainda, segundo o cirurgião, o tumor não tem uma causa específica e é difícil de ser definido. As lesões são raras e podem estar relacionadas a fatores genéticos ou mesmo acontecer de forma esporádica.





Após ter alta médica, o ex-BBB voltou para casa na última terça-feira (3), nos Estados Unidos. Ele passou 12 dias internado depois de um sangramento intra-abdominal.

As suprarrenais, também conhecidas como glândulas adrenais, são pequenas glândulas que ficam acima de cada um dos rins - localizados na parte posterior e superior do abdômen. Componentes do sistema endócrino, elas têm diversas funções, como: responsáveis por sintetizar hormônios importantes no processo metabólico, como a aldosterona e o cortisol, além de alguns hormônios sexuais como a androstenediona, que pode ser convertido em testosterona no testículo ou ovário. A medula da suprarrenal produz noradrenalina e adrenalina. Tumores nas glândulas suprarrenais, também conhecidas como adrenais, podem causar uma série de sintomas, como: Fadiga

Perda de peso

Febre

Pressão alta

Fraqueza

Câimbras musculares

Diminuição do potássio no sangue

Dor na região do tumor

Sensação de saciedade no abdômen

Dificuldade para comer