Aveia e outros grãos integrais podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol no corpo

Manter a saúde do corpo é garantia de uma qualidade de vida melhor. No entanto, um dos problemas que impedem isso é a adoção de uma má alimentação, que traz diversas consequências ao organismo. O colesterol alto é um exemplo, por isso, deve-se conhecer os melhores alimentos que baixam o colesterol ruim e adicioná-los nas refeições.

O colesterol é uma substância essencial para o funcionamento do corpo. É ele que produz as membranas celulares e alguns hormônios, entre os quais cortisol, aldosterona, estrogênio e testosterona, e faz a síntese de vitamina D, que age em prol da saúde dos ossos e do sistema imunológico.

Leia: Colesterol: controle pode evitar doenças prevalentes entre os brasileiros



O colesterol circula no sangue conectado às proteínas HDL (colesterol bom) e LDL (colesterol ruim). Enquanto o excesso de LDL está associado a doenças cardíacas, o HDL faz a proteção do corpo contra essas patologias.

Alimentação saudável

Márcia Xavier Santos, nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina, explica que uma alimentação saudável é um dos caminhos mais eficientes de como reduzir o colesterol LDL.

Segundo a especialista, a partir de pequenas mudanças no dia a dia, as taxas tendem a baixar. “O estilo de vida saudável também vem se mostrando um ótimo aliado no processo de como baixar o colesterol alto. E isso envolve praticar exercícios físicos regularmente, evitar a ingestão de gorduras saturadas e trans e não fumar”, completa.

Leia: Colesterol: especialista reforça cuidados para o equilíbrio das taxas



A nutricionista listou os principais alimentos que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol no corpo. Confira:

Aveia e outros grãos integrais

Frutas como maçãs, morangos, peras e cítricos



Vegetais como brócolis e cenoura



Leguminosas como feijão e lentilhas



Nozes e sementes, especialmente amêndoas, nozes e sementes de chia



Peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha



Azeite de oliva extravirgem





Descubra os mitos sobre o colesterol

A nutricionista alerta que ainda há muitos mitos sobre o tema que podem confundir as pessoas que buscam mais informações. Veja abaixo:

Todos os tipos de gordura são ruins para o colesterol?

"Este é um equívoco comum, nem todas as gorduras são prejudiciais. Gorduras insaturadas, como as encontradas em abacates, nozes e azeite de oliva podem realmente ajudar a aumentar o colesterol HDL (bom) e diminuir o colesterol LDL (ruim). É importante escolher fontes saudáveis de gordura em vez de evitar todas as gordura".

Todas as fontes de proteína animal são ruins para o colesterol?

"Enquanto algumas carnes vermelhas e processadas podem ser ricas em gorduras saturadas, outras fontes de proteína animal magra, como peixes e aves sem pele, podem ser incluídas em uma dieta saudável para o coração. É importante escolher cortes magros e métodos de cozimento saudáveis".

Ovos são ruins para o colesterol?

"Embora os ovos contenham colesterol dietético, pesquisas mais recentes mostram que o colesterol dietético tem um impacto menor nos níveis de colesterol no sangue do que se pensava anteriormente. Para a maioria das pessoas, comer ovos com moderação não afeta significativamente o colesterol sanguíneo. O foco deve ser limitar alimentos ricos em gorduras saturadas e trans".

“Lembre-se de que moderação é a chave para uma dieta equilibrada. Não se prive de alimentos de que você gosta, mas faça escolhas inteligentes e saudáveis na maioria das vezes”, recomenda Márcia Xavier Santos.