Estudo recente publicado na revista científica "Revista The Lancet" aponta diversas condições de saúde como agravantes do desenvolvimento da demência. Entre os fatores, colesterol alto e perda auditiva lideram o ranking de problemas que, se tratados, podem reduzir o risco de demência em até 7%.

A demência é uma síndrome que provoca alteração progressiva de áreas do cérebro, de forma a causar mudanças na memória, no comportamento e na personalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 50 milhões de pessoas no mundo vivem com demência, das quais cerca de 1,76 milhão são brasileiros acima dos 60 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Embora a demência não tenha cura e as questões genéticas não possam ser evitadas, conter fatores externos é uma alternativa viável. De acordo com Ariane Gonçalves, audiologista da AudioFisa Aparelhos Auditivos, a perda auditiva pode causar mudanças em áreas auditivas do funcionamento cerebral. “A privação sensorial aumenta as chances de desenvolver a condição, uma vez que a dificuldade em ouvir e entender conversas afeta a reserva cognitiva”.

Para a especialista, evitar exposição a altos ruídos e utilizar proteção em ambientes barulhentos é um caminho para prevenir a condição. Aqueles que já lidam com questões auditivas, no entanto, têm opções como o uso de aparelhos auditivos ou implantes cocleares,em casos de surdez mais acentuada.

“Os aparelhos auditivos, ao amplificar os sons e melhorar a compreensão da fala,fornecem uma estimulação auditiva constante, o que ajuda a manter as conexões neuronais ativas e a fortalecer as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e memória”, destaca.





Seja qual for a condição, Ariane destaca a importância de procurar um profissional que indique o tratamento adequado. “Cuidar da saúde auditiva é uma forma não só de garantir uma qualidade de vida melhor como também de evitar problemas futuros. Sobretudo para os que estão chegando à terceira idade, manter os exames em dia é essencial para um envelhecimento positivo e com menos riscos de um quadro de demência”.