Visando oferecer experiências interativas para representar as sensações e sintomas vivenciados pelos pacientes com esclerose múltipla (EM) – como fraqueza muscular, vertigem e fadiga –, uma estrutura pocket estará disponível para visitação gratuita no Salão Nobre da Santa Casa de Belo Horizonte ao longo desta sexta-feira, dia 23 de agosto. A iniciativa é uma promoção da Merck, empresa que opera em Healthcare (cuidados com a saúde), que traz para a capital mineira sua versão itinerante da Casa da Esclerose Múltipla.







O projeto utiliza conceitos lúdicos para disseminar informações de qualidade sobre a esclerose múltipla no Agosto Laranja, mês dedicado à conscientização sobre a doença. Além de aprenderem a reconhecer os principais sinais da doença, os visitantes terão oportunidade de compreender cada momento vivenciado pelos pacientes, e entender que, na maioria dos casos, a vida com a condição não é linear.

"A esclerose múltipla ainda é uma doença de difícil compreensão para quem nunca ouviu falar, devido à variedade de manifestações e intensidade dos sintomas, que atingem cada pessoa de uma forma e nem sempre são visíveis. Há dias em que o paciente irá acordar e realizar suas atividades sem nenhuma dificuldade. Em outros,precisará desacelerar e ter um pouco mais de perseverança para enfrentar o restante do dia. Então é importante que a sociedade tenha conhecimento sobre esse cenário”, explica Maria Augusta Bernardini, diretora médica de Healthcare para LATAM na Merck.

A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune do sistema nervoso central (SNC), potencialmente incapacitante e que apresenta maior incidência em adultos jovens, especialmente mulheres dos 20 aos 40 anos de idade. Por ser uma condição que atinge diferentes áreas do SNC, os sintomas da EM se manifestam de forma muito variada, dificultando o diagnóstico. Entre os sintomas estão fadiga, problemas de visão, alterações na fala, alteração na sensibilidade ou formigamento dos membros, alteração no equilíbrio e/ou dificuldade na mobilidade.

Serviço

Casa da Esclerose Múltipla – Pocket Belo Horizonte

Data: 23 de agosto

Local: Salão Nobre da Santa Casa de Belo Horizonte

Endereço: Av. Francisco Sales, 1111 - Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG