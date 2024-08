Com a chegada do inverno, é comum que a pele sofra com as baixas temperaturas, a umidade do ar e os banhos quentes. Existe um mito de que os cuidados com a pele exigem mais atenção em estações mais quentes, por ser muito comum a sensação de ressecamento. Porém, no frio, o que muda são apenas os tipos de cuidados.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“É normal que diminua a transpiração corporal no inverno pelas temperaturas baixas e o tempo gelado, assim como o ressecamento da pele nesta estação, principalmente, quando tomamos aquele banho quente. Isto também pode prejudicar a pele, removendo a oleosidade natural e diminuindo a proteção e retenção de umidade da pele”, pontua a porta-voz da Bisyou Skincare, Carolina Rojas Viudes.





Além disso, é muito comum, no período mais frio, as pessoas diminuírem o consumo de água, o que os especialistas não aconselham. “A diminuição da ingestão de água faz a pele ficar menos hidratada, e o corpo mais fraco devido ao clima frio. Manter o consumo adequado de água resulta em uma pele mais elástica e macia”, comenta a nutricionista Nathalia Pires.



“No frio, todo o corpo fica sujeito ao ressecamento. No inverno gelado, muitas pessoas ficam desnaturadas de proteínas, por causa do clima frio e seco, sendo possível até mesmo a mudança no aspecto da pele para mais esbranquiçado. Por isso, é muito importante se adequar a uma alimentação mais saudável, assim como a hidratação corporal com os produtos certos. Isso fará bem ao seu corpo e a sua pele”, complementa a especialista.



O inverno é uma boa oportunidade para se atentar aos cuidados com a pele. Para não sofrer mais com manchas, acnes, ressecamento no rosto e com as mudanças climáticas que bagunçam o cronograma de cuidados, a dermatologista Carolina Mendes dá cinco dicas essenciais para manter pele saudável e macia durante a estação mais fria do ano.





Hidrate-se por dentro e por fora





“No inverno, a pele tende a ficar mais ressecada, por isso é fundamental reforçar a hidratação. Utilize cremes hidratantes adequados ao seu tipo de pele, preferencialmente após o banho, quando a pele ainda está úmida. Além disso, não se esqueça de beber bastante água, pois a hidratação interna é tão importante quanto a externa”, explica a especialista.





Evite banhos muito quentes e longos





“Apesar de serem relaxantes, banhos muito quentes e prolongados podem remover a camada protetora da pele, deixando-a mais seca e sensível. Opte por água morna e limite o tempo debaixo do chuveiro para preservar a oleosidade natural da pele”, comenta Carolina.





Use protetor solar, mesmo nos dias nublados





“Muitas pessoas acham que o protetor solar é dispensável no inverno, mas isso é um engano. Mesmo nos dias frios e nublados, os raios UV podem danificar a pele. Escolha um protetor solar com fator de proteção adequado e aplique diariamente no rosto e nas áreas expostas”, aponta a dermatologista.





Aposte em uma alimentação rica em nutrientes





“A alimentação balanceada também influencia na saúde da pele. Consuma alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de ômega-3, encontrados em frutas, vegetais, peixes e oleaginosas. Esses nutrientes ajudam a manter a pele hidratada e com um aspecto saudável”, diz.





Não se esqueça dos lábios e das mãos





“Os lábios e as mãos são áreas que costumam sofrer bastante no inverno. Use hidratantes específicos para os lábios, como balms, e proteja as mãos com cremes hidratantes potentes. Luvas também são uma boa opção para proteger as mãos do frio”, conclui a especialista.