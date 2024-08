O Sistema Fecomércio MG está preparando um evento especial, que promete resgatar e revitalizar as tradições de intercâmbio entre os grupos de pessoas idosas do estado. O Encontro Estadual do Sesc +60 é uma celebração da integração, do bem-estar e do desenvolvimento da qualidade de vida para a população acima dos 60 anos.

O evento será realizado no período de 21 a 23 de agosto, na unidade Venda Nova, e é considerado um marco importante na reintegração, na convivência e no fortalecimento dos vínculos sociais para esse público. No dia do encerramento, sexta-feira, o grupo será prestigiado com o show da cantora Wanderléa, estrela da Jovem Guarda.



Com a participação das 17 unidades do Sesc em Minas Gerais que trabalham com grupos de pessoas idosas, o Encontro Estadual +60 é um evento 100% gratuito destinado a participantes que se cadastraram no programa. Espera-se um público de aproximadamente 1.000 pessoas, que terão a oportunidade de vivenciar uma programação diversificada e enriquecedora durante os três dias, incluindo entretenimento e ações lúdicas, cuidadosamente planejadas para promover interação, alegria e bem-estar.



FORTALECER OS LAÇOS SOCIAIS



“Este evento não só proporciona um espaço para a celebração das tradições e da cultura local, mas também reforça o compromisso do Sesc em Minas com o desenvolvimento contínuo da qualidade de vida para os idosos. A programação é desenhada para criar um ambiente vibrante e acolhedor, em que cada participante possa se sentir valorizado e integrado”, Luciana Gonçalves.



O Encontro Estadual do Sesc +60 é mais do que uma série de atividades; é uma oportunidade para fortalecer laços, celebrar conquistas e compartilhar experiências. Ao reunir participantes de diferentes localidades, o evento busca criar uma rede de apoio e amizade, essencial para o envelhecimento ativo e saudável.



Para mais informações, é só entrar em contato com a unidade do Sesc em Minas mais próxima da sua localidade ou acessar o site oficial (sescmg.com.br).



Serviço:



Encontro Estadual do Sesc +60



Data: 21, 22 e 23 de agosto de 2024

Local: Sesc Venda Nova – Belo Horizonte

Público-alvo: Pessoas idosas cadastradas no programa Sesc +60

Valor: gratuito

Informações: sescmg.com.br