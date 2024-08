Pensando nisso, o instrutor de mindfulness Karim Khoury escreveu “33 dias para acalmar a mente e despertar sua melhor versão”, publicado pela Editora Senac São Paulo, para desmistificar o conceito de meditação por meio da prática do mindfulness, que é o de levar às pessoas a atenção plena e o momento presente, focando no aqui e agora e reforçando que é possível integrar tais práticas na rotina diária, pensando na saúde física e mental e ter mais entusiasmo pela vida.



O livro apresenta práticas para reduzir o estresse e a ansiedade, com o intuito de ajudar o leitor a lidar com as incertezas de maneira consciente, além de nos convidar ao desafio de 33 dias para melhorar a saúde mental, se libertar dos maus hábitos e despertar sua melhor versão.



As práticas apresentadas na obra são baseadas no conceito ‘acalmar o corpo para acalmar a mente’ e, assim, reduzir o estresse e a ansiedade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e aprofundar o autoconhecimento. Cada prática envolve um único tema, como respiração com efeito calmante, tomada de decisão, alimentação consciente, perdão e estratégias para melhorar a qualidade da atenção.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Capa do livro 33 dias para acalmar a mente e despertar sua melhor versão Reprodução

Serviço

• Livro: 33 dias para acalmar a mente e despertar sua melhor versão

• Autor: Karim Khoury

• Editora: Editora Senac São Paulo

• Número de páginas: 212

• Preço: R$ 60 (físico); R$ 11,97 (e-book)

• Onde encontrar: Site da editora e Amazon