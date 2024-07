Entre essa quinta-feira e sábado (25 a 27/7), é realizado em São Paulo o 2° Congresso de Medicina Geral da Associação Médica Brasileira (AMB) - CMG AMB 2024, um dos maiores do segmento da saúde. O intuito é promover troca de conhecimento e atualização aos médicos generalistas brasileiros através de palestras de médicos especialistas. São aproximadamente 400 palestrantes, indicados pelas sociedades de especialidades médicas, que apresentam mais de 250 temas atuais e relevantes para aprimorar a prática clínica. Pela primeira vez estão reunidas todas as 55 especialidades médicas em um único evento.







O evento acontece no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, em Santana, com expectativa de participação de mais de duas mil pessoas, e contribui com a atualização médica do Brasil, promovendo a medicina de qualidade e educação continuada. A segunda edição do congresso apresenta eixos temáticos afinados e conectados com as principais demandas do dia a dia dos médicos generalistas, com o objetivo de atualizar seus conhecimentos médicos gerais, além das suas experiências.





Segundo o presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, o congresso busca colaborar para a difusão do conhecimento da medicina geral, promover a troca de experiências e conhecimento entre os participantes, além de destacar as principais tendências do segmento na atualidade, sobre os mais variados temas na transversalidade da medicina.





“Trata-se de um evento inusitado, inovador em nosso país, e com uma formatação destinada ao conhecimento básico essencial que cada médico precisa ter, independentemente de sua formação. Os médicos nunca podem se afastar dos conhecimentos da medicina geral. Somos primeiramente médicos e depois especialistas”, destaca o presidente. Além de César, fazem parte da comissão organizadora os diretores da AMB e coordenadores científicos do congresso, Fernando Sabia Tallo e José Eduardo Dolci.





O evento conta com seis auditórios paralelos que recebem mesas redondas, com atividades como simpósios satélites, análises e debates de importantes casos clínicos. E ainda uma arena central, que permite aos profissionais ampliar o networking na troca de impressões sobre os desafios enfrentados no cotidiano da assistência médica. No total são dois mil lugares disponíveis em todos os auditórios, 38 estandes e 80 lugares reservados na arena silenciosa





Para conferir a programação completa clique aqui.





Temas abordados





Durante os três dias serão discutidos diversos temas, tais como: doenças do aparelho digestivo, radiologia básica para o pronto-socorro, distúrbios hidroeletrolíticos, afecções prevalentes em dermatologia, hematologia e hemoterapia, acupuntura, distúrbios do sono, cirurgia plástica, alergia e imunologia, cuidados paliativos, perícia médica, genética médica, medicina esportiva, medicina de reabilitação, medicina legal, medicina preventiva e social, medicina de família e comunidade, educação médica, ética médica, defesa profissional, direito médico, entre outros.





E também abordagens com foco em inteligência artificial, tecnologia como futuro da educação médica, tais como utilização dos podcasts, lives, webnares, entre outros.





Fernando Tallo lembra que atualmente no Brasil há aproximadamente 600 mil médicos. Destes, cerca de 200 mil são generalistas e todos os anos mais de 40 mil concluem a graduação. “Queremos incentivar a busca por uma educação médica continuada, abrangendo as inúmeras áreas da medicina. Assim, será possível aprimorar a prática médica em sintonia com os avanços mais recentes, utilizando novas técnicas de gestão e inovação, e tornando os médicos mais capacitados com qualidade e conhecimento”, explica.





Trabalhos científicos





Um dos destaques deste ano é que estudantes, pesquisadores e profissionais da área poderão apresentar seus trabalhos científicos com temas livres em uma das 55 áreas disponíveis. Uma oportunidade para que os participantes dos congressos apresentem um produto autoral, com repercussão nacional, visibilidade e ainda concorrendo a prêmios. Os três melhores projetos serão premiados em dinheiro:





- Primeiro lugar: R$ 10 mil + certificado especial

- Segundo lugar: R$ 5 mil + certificado especial

- Terceiro lugar: R$ 2,5 mil + certificado especial





José Eduardo Dolci ressalta a importância dos debates realizados durante o congresso. “Teremos vários auditórios, onde acontecerão simultaneamente debates, mesas redondas e diversos casos clínicos. Tenho certeza que todos os congressistas terão muito o que aprender”, avalia.





Durante o CMG 2024 será lançado o livro Brasil CEM Covid, que narra o papel da Associação Médica Brasileira no enfrentamento da pandemia, através da criação do Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19 (CEM Covid), ação realizada em conjunto com as sociedades de especialidades médicas do país que, de tão marcante, gerou um livro. De autoria de Patrícia Morgado e Oldair de Oliveira, o livro será lançado nesta sexta-feira (26/7), às 15h20.

Também será lançado o Anuário das Federadas e das 55 sociedades de especialidades médicas, que congregam a Associação Médica Brasileira.





Há ainda áreas temáticas para que os participantes possam ampliar seus contatos em grandes frentes que fazem parte da realidade dos médicos, líderes e diretores de sociedades médicas.





2º CONGRESSO DE MEDICINA GERAL - CMG 2024



Realização: Associação Médica Brasileira - AMB



Local: Distrito Anhembi - Rua Professor Milton Rodrigues, s/n - Santana, São Paulo/SP



Data: 25 a 27 de julho de 2024



Horário: das 8h às 18 horas (quinta e sexta-feira) e das 9h ás 15h30 (sábado)



Público-alvo: médicos, residentes, estudantes de medicina e profissionais de saúde



Informações e inscrições: www.congressogeralamb.com.br