o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é conhecido pela excelência em serviços médicos e o compromisso com a qualidade e segurança do paciente



Por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e em parceria com o Ministério da Saúde, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz está promovendo um curso sobre pesquisa clínica voltado ao público geral, estudantes da área de saúde e profissionais atuantes na área.

O objetivo é disseminar conhecimento e conceitos básicos sobre o tema, como parte de uma das iniciativas do Projeto de Capacitação e Formação em Pesquisa Clínica.



Durante o curso, o participante terá a oportunidade de entender melhor como nascem os estudos clínicos que revolucionam a Medicina e a Ciência e, também, explorar os bastidores no desenvolvimento de uma nova vacina – assunto que ganhou grande destaque, especialmente desde a pandemia da Covid-19 –, além de outros temas relevantes relacionados à Ciência, de interesse não apenas dos profissionais de saúde, mas da população em geral, que poderá aprofundar seus conhecimentos e contribuir para o avanço da saúde pública no país.

O curso, que tem duração total de 16 horas, é gratuito, e conta com o compromisso do (a) participante em seguir todas as atividades propostas, incluindo a realização das aulas e exercícios que serão desenvolvidos durante o período, em ambiente virtual.



Para participar, basta acessar este link e preencher o formulário de inscrição. O curso é de livre demanda, ou seja, não há número limitado de vagas.