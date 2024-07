Jake Swinscoe, de 13 anos, morreu cerca de nove meses depois de receber um diagnóstico bastante incomum, mas que afeta principalmente crianças e jovens com idade próxima à dele: rabdomiossarcoma, tipo de câncer raro que foi confundido com rinite, por causa de sintomas como nariz entupido e olhos lacrimejantes. "Jake foi diagnosticado com Rabdomiossarcoma Alveolar Positivo de Fusão Estágio 3, uma forma rara e agressiva de câncer infantil", disse sua mãe, Lynsey Swinscoe, pelo Instagram.



De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o rabdomiossarcoma corresponde a 4 e 5% dos tumores malignos na faixa-etária pediátrica e cerca de 25% dos casos acaba evoluindo para metástase, ou seja, quando o câncer se espalha pelo corpo. Foi o que aconteceu com o Jake, já que seu câncer se espalhou com rapidez pelos gânglios linfáticos. Além disso, devido à localização do tumor do garoto, ele não pôde ser removido cirurgicamente. Jake faleceu em abril.





Como diagnosticar?

Sua apresentação clínica vai depender da área do corpo do paciente acometida. Caso seja na parte superior, pode haver:

Obstrução nasal

Secreção com ou sem sangue

Se for na parte inferior, pode haver:

Dificuldade para urinar

Aumento do volume da bolsa escrotal/testicular ou secreção vaginal com sangramento

Os principais locais acometidos são cabeça e pescoço, sistema urinário e extremidades. Para diagnosticar a doença, além do histórico do paciente, podem ser indicados exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia óssea (técnica de medicina nuclear), PET- CT, punção lombar, mielograma e biópsia de medula óssea, segundo o Inca.

Tratamento

O tratamento consiste na abordagem multidisciplinar com quimioterapia, cirurgia para retirada do tumor e radioterapia.