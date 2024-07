Netuno é um planeta conhecido por criar uma névoa que distorce a percepção da realidade. No entanto, quando retrógrado, essa névoa se dissipa, revelando a verdade. Este é um momento para lidar com a realidade, abandonar vícios, escapar de idealismos e encarar as situações como elas realmente são.





Segundo Joyce, consultora esotérica da iQuilibrio, esta retrogradação é particularmente significativa, pois é a última antes de Netuno entrar em Áries em 2026. “Desde 2012, Netuno em Peixes tem trazido tantas confusões quanto um toque de idealismo e fé. Agora, temos a oportunidade de enxergar com clareza, aceitar os processos de amadurecimento e elevar nossa espiritualidade a um novo nível.”

Como afeta os signos?

Julho de 2024 é um mês de grandes transformações astrológicas. Com Netuno retrógrado, tem-se a oportunidade de ver a realidade com clareza e crescer a partir disso. Simultaneamente, Mercúrio em Leão oferece a chama da criatividade e confiança para enfrentar qualquer desafio.



“Os signos devem aproveitar esse período para refletir, ajustar suas percepções e se afirmar no mundo. Estejam conscientes das influências ao seu redor, quem são as pessoas que os cercam? Quais os perfis que você segue nas redes sociais? Tudo isso ajuda a construir uma personalidade e um caráter. Use esse conhecimento para elevar sua vida a um novo patamar”, comenta a consultora da iQuilibrio.



Leoninos

No mesmo período em que Netuno inicia sua retrogradação, Mercúrio entra no signo de Leão, trazendo uma energia vibrante de ideias, criatividade e confiança. Mercúrio, o planeta da comunicação e mente, em Leão, o signo da auto expressão e liderança, cria um ambiente propício para a recuperação da autoestima e superação de processos depressivos.



Leia também: Astroterapia: o consciente, o inconsciente e os astros em sintonia





Por fim, julho de 2024 é um mês de grandes transformações astrológicas. Com Netuno retrógrado, traz a oportunidade de ver a realidade com clareza e crescer a partir disso. Simultaneamente, Mercúrio em Leão oferece a chama da criatividade e confiança para enfrentar qualquer desafio.





“Aproveite esse período para refletir, ajustar suas percepções e se afirmar no mundo. Esteja consciente das influências ao seu redor e use esse conhecimento para elevar sua vida a um novo patamar.”recomenda a consultora esotérica.