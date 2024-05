O impacto da flacidez vai além da estética, tocando também no bem-estar psicológico dos pacientes

No universo da beleza e do bem-estar, a flacidez se destaca como um dos fenômenos mais naturais e, ao mesmo tempo, desafiadores. À medida que o tempo avança, a pele, um reflexo direto da nossa jornada de vida, traz à tona a importância do autocuidado e da estética.



Segundo o cirurgião plástico Fabiano Paiva, braços, abdômen, coxas e rosto são áreas frequentemente afetadas pela perda de colágeno e elastina, elementos fundamentais para a firmeza da pele. O cirurgião observa que, embora a flacidez possa ocorrer em qualquer parte do corpo, ela é mais notável nestas áreas - sendo que a tecnologia tem sido uma grande aliada no tratamento.



Hoje, as tecnologias, diz Paiva, estão transformando o campo da estética ao oferecerem tratamentos que não apenas são eficazes, mas também seguros e com tempo de recuperação significativamente reduzido. "Essas técnicas permitem a contração e rejuvenescimento da pele de forma minimamente invasiva. Sem dor e com resultados incríveis", ressalta.



De acordo com Fabiano, o abdômen é frequentemente citado como uma área crítica, especialmente após a gravidez e mudanças de peso. Ele ressalta a eficácia e segurança dos procedimentos atuais, que oferecem melhorias notáveis na qualidade da pele dessa região. "A precisão desses métodos modernos permite um controle rigoroso sobre a área de tratamento, minimizando os danos aos tecidos circundantes e reduzindo o risco de complicações e efeitos colaterais. Isso significa um tratamento mais rápido e menos doloroso para o paciente.", explica.

Para o cirurgião, o impacto da flacidez vai além da estética, tocando também no bem-estar psicológico dos pacientes. Por isso, ele destaca a importância de uma abordagem personalizada, que leve em consideração as expectativas e necessidades individuais de cada paciente, enfatizando que "cada caso é único e demanda um plano de tratamento sob medida". Segundo o cirurgião, atenção à personalização nos procedimentos é um pilar fundamental que visa não apenas a melhoria da aparência, mas também o fortalecimento da autoestima e confiança do indivíduo.



Fabiano reforça a importância de buscar informação adequada e um especialista experiente para garantir um resultado seguro e satisfatório, concluindo que uma escolha bem - informada é fundamental para o sucesso do tratamento e para o realce da beleza individual. "O tratamento da flacidez, mais do que uma questão estética, é um caminho para reencontrar a confiança e redescobrir a beleza pessoal em cada etapa da vida", diz o cirurgião.