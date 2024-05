Nesta quinta-feira (23/5), às 19h, acontece o webinário gratuito e online Encontrando calma no caos: como lidar com o estresse no dia a dia escolar. O psicólogo especialista em saúde mental, Rodrigo Orellana, compartilhará estratégias práticas e eficazes para lidar com o estresse e promover o bem-estar emocional no dia a dia escolar. O evento será mediado por Marília Perez, coordenadora de assessoria pedagógica do Grupo IBEP Educação.

O objetivo do encontro, segundo a diretora de marketing do grupo, Renata Bueno, é acolher e encontrar soluções práticas para toda a comunidade escolar. "Entendemos que o conhecimento precisa ser abarcado por várias frentes e a saúde mental é uma delas. Todos que estão na rotina de aprendizagem precisam desse suporte e o encontro online vai nessa linha de auxiliar todos que estão neste processo educacional", explica.

A transmissão é gratuita, não necessita de cadastro, e acontecerá pelo Youtube, Facebook e Linkedin. Quem estiver no encontro terá certificado de participação que poderá ser emitido durante a transmissão por meio de link disponibilizado via formulário Google. O encontro também reserva o sorteio de um mascote Caramelo para quem acompanhar a live ao vivo no Youtube.



Serviço:

Encontrando calma no caos: como lidar com o estresse no dia a dia escolar

23 de maio, às 19h

Link: https://bit.ly/3UEDmyy