O ano de 2024 começou há poucos meses e, com ele, também se iniciou uma nova fase na vida de diversas pessoas. Dessa forma, com a intenção de ter um ano mais tranquilo e de muitas conquistas, é essencial criar metas e utilizar a cocriação, que nada mais é do que criar a sua própria realidade dentro do universo. Além disso, o interessante desse método é que toda pessoa tem essa capacidade. Cada uma, de sua forma, é capaz de transformar um desejo ou meta em realidade.

“Entender que você é um cocriador da sua realidade, quer você queira ou não, é o primeiro passo. Tudo aquilo que você pensa com frequência emite uma vibração, então, seu pensamento te leva a uma emoção e ela, durante um tempo, vai determinar a vibração, ou seja, você precisa saber o que você quer para manifestar na sua vida e mentalizar esse desejo”, explica Thais Galassi, mentora de inteligência emocional e especialista em mindset. Por isso, pensando em auxiliar todos que desejam traçar e conquistar metas ao longo do ano, a especialista separou algumas dicas essenciais para cocriar em 2024.Confira a seguir:

Trabalhe a autoconfiança

A autoconfiança é um dos primeiros tópicos para uma vida mais feliz e plena e reflete, justamente, no caminho para aperfeiçoar as metas e realizá-las. “Para a cocriação, é necessário acreditar que somos merecedores daquilo que mentalizamos, caso contrário, nunca iremos receber o que desejamos. Hoje, muitas pessoas falham ao sentirem que não são merecedoras do amor incondicional, da autoestima e da autoconfiança”, pontua a mentora.

Escreva seus desejos e mentalize

Para obter a vida tão sonhada, com tudo que se imagina, é ideal ter em mente e colocar para fora o desejo, para que ele se torne concreto. “Escreva como gostaria que sua vida fosse e mentalize um filme da sua vida ideal. Coloque, todos os dias, sua atenção nesse desejo, com emoções positivas e elevadas, sem deixar a ansiedade tomar conta”, explica a expert. Thais ainda reforça o poder da imaginação e do foco durante o processo de cocriar. “Acredito que, se realmente imaginarmos algo com uma vibração positiva, cedo ou tarde aquilo vai se tornar real. Podemos começar com dois desejos principais e, à medida que cada um deles se concretizar em nossas vidas, podemos ir expandindo”, pontua.

Seja paciente e não se fruste

Como muitas coisas na vida, a cocriação não chega em uma determinada data e hora. Por isso, saber esperar e estar ciente do tempo de cada coisa é fundamental para iniciar esse processo. “A questão da espera é muito importante. Muitas vezes, é nesse momento que devemos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: ‘o que preciso melhorar?’, ‘será que preciso me curar de algo do passado que está vibrando escassez ou não merecimento?’. Esses pensamentos podem vir inconscientemente e diminuir os sentimentos positivos, por isso, essas perguntas vão ajudar a entender o que deve ser melhorado”, explica Thais.

Outra questão que a especialista alerta é para se atentar aos sentimentos jogados no campo energético: “Se você está com muita raiva ou ódio o tempo todo, o campo energético vai te dar mais motivos para colocar situações e pessoas que vão fazer com que você vibre nesse sentido. Então, nessas situações, a saída é respirar fundo e se curar de todo sentimento negativo”.