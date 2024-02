Houve um tempo em que ser infiel estava relacionado a uma mancha de batom no pescoço, a um cheiro de perfume na lapela da camisa ou a um recibo incriminador no bolso da calça. Agora, com a tecnologia e as redes sociais há outros meios

O mundo está sempre em constante mudança, e as pessoas estão se tornando mais abertos a fórmulas de relacionamento não tradicionais, sejam eles abertos, casamentos em que cada um vive separadamente ou até mesmo viver solteiro a vida toda. Também se presencia um aumento na “microtraição”.

Houve um tempo em que ser infiel estava relacionado a uma mancha de batom no pescoço, a um cheiro de perfume na lapela da camisa ou a um recibo incriminador no bolso da calça.

Mesmo quando as redes sociais começaram a aparecer, as pistas eram claras: um beijo em uma foto de festa ou alguém observando o que não deveria. Mas agora, na era de aplicativos de namoro e mensagens diretas, as coisas se tornaram um pouco mais complicadas.

Tabu na sociedade

O especialista em relacionamentos, Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, traz uma reflexão sobre um assunto que ainda é um tabu na sociedade: Se podem haver ações sutis, como definir a microtraição? E realmente pode haver algo como "traindo, mas só um pouco"?

Leia: Pesquisa revela que Brasil é o país mais infiel da América Latina

De acordo com um estudo feito pela Universidade de South Wales, no Reino Unido, em 2023, a infidelidade humana evoluiu à medida que nossas vidas se voltaram para a internet. O estudo define que microtraíções como qualquer ato ou comportamento de alguém em um relacionamento que indica o envolvimento emocional ou físico com uma terceira pessoa.

Maicon Paiva reflete como a infidelidade, apesar de ter crescido muito nos últimos anos, já era algo que existia antigamente e que a microtraição seria apenas um “preparo de terreno” para um ato de traição verdadeiro. “Mesmo no século 18, as pessoas flertavam com cartas inadequadas ou revelavam pensamentos indevidos em seus diários. O que mudou é que agora temos ferramentas que facilitam com que este ato aconteça mais do que nunca. O fato de nos comunicarmos cada vez mais na internet torna as relações cada vez mais ambíguas.”

Falta de confiança

Ele ressalta como a falta de confiança no relacionamento é um dos grandes motivos pelo fim. “Confiar em seu parceiro romântico é fundamental para um relacionamento satisfatório e feliz. Na verdade, a ciência nos diz que ter confiança em um parceiro é crucial para prever se um relacionamento se manterá livre de problemas e conflitos.”



Leia: Traição não indica insatisfação com o relacionamento, nem há fórmula certa para lidar

1. Converse com o seu parceiro

"Tente esclarecer a situação com o seu companheiro, sem acusações ou agressões. Exponha os seus sentimentos, as suas dúvidas e as suas evidências. Ouça o que ele tem a dizer e tente entender os motivos que o levaram a trair".



2. Avalie o seu relacionamento

"Reflita sobre como está o seu relacionamento, se há amor, respeito, confiança, diálogo e intimidade entre vocês. Pense se vale a pena continuar ou não com essa relação".



3. Decida o que fazer

"Depois de conversar e avaliar o seu relacionamento, deve decidir se quer perdoar e tentar reconstruir a relação ou se quer terminar e seguir em frente. Essa decisão deve ser sua e somente sua, sem influência de outras pessoas".



4. Busque apoio

"Se está sofrendo com uma traição virtual, não precisa passar por isso sozinho. Busque apoio de pessoas que te amam e te respeitam, como familiares, amigos ou profissionais. Eles podem te ajudar a superar essa situação e a recuperar a sua autoestima e a sua felicidade".