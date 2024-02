Com a chegada do verão, é preciso estar atento aos desafios que a estação pode trazer para pacientes com lúpus. Essa doença autoimune, que atinge uma significativa parcela da população adulta no Brasil, estimada entre 150 mil e 300 mil indivíduos. O lúpus é uma doença crônica, que afeta principalmente mulheres jovens e é caracterizada por inflamações em diversos órgãos e tecidos do corpo, manifestando-se de diferentes formas, como fadiga, dor nas articulações, manifestações cutâneas e mal-estar geral.



Um dos principais perigos para os pacientes com lúpus é a chamada "fotossensibilidade", que é a sensibilidade extrema à luz solar. A exposição aos raios ultravioleta pode desencadear lesões cutâneas, piorar o quadro de fadiga e causar inflamações nas articulações e nos órgãos internos. Por isso, é essencial que os pacientes evitem a exposição direta ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade (entre 10h e 16h), e usem protetor solar de amplo espectro com fator de proteção (FPS) adequado, reaplicando a cada três horas três.



"Recomendamos que os pacientes com lúpus utilizem protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados. Além disso, é importante utilizar chapéus de abas largas, roupas com fator de proteção UV e buscar a sombra sempre que possível", ressalta o Edgar Torres dos Reis Neto, reumatologista e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.



Além disso, as altas temperaturas do verão podem contribuir para o agravamento da fadiga e a desidratação, que são sintomas comuns no lúpus. Pacientes devem tomar cuidados extras para se manterem hidratados, aumentando a ingestão de água e líquidos saudáveis. É importante evitar longos períodos de exposição ao calor intenso e buscar ambientes frescos e arejados.



O tratamento adequado também desempenha um papel crucial na qualidade de vida dos pacientes com lúpus. Medicamentos podem ser prescritos para controlar os sintomas e reduzir as inflamações². É essencial que esses pacientes sigam à risca o tratamento prescrito por médicos especialistas, fazendo uso regular dos medicamentos prescritos e comparecendo às consultas de acompanhamento.

"Um bom controle do lúpus é fundamental para evitar complicações e manter a qualidade de vida dos pacientes. É importante seguir as orientações médicas e relatar qualquer mudança nos sintomas para uma avaliação adequada", destaca Edgar.



Portanto, durante o verão, os pacientes com lúpus devem estar atentos aos perigos da exposição solar e ao agravamento dos sintomas causados pelo calor. Seguir as recomendações de proteção solar, hidratação adequada e aderir ao tratamento são medidas essenciais para garantir o bem-estar e a qualidade de vida desses pacientes. Lembre-se sempre de consultar um médico reumatologista para obter orientações personalizadas e adequadas ao seu caso específico.