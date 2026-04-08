‘Sou vítima do PT’, justifica senador que trocou Lula por Flávio Bolsonaro

Na Bahia, o senador Angelo Coronel não mudou apenas de partido deixou o PSD e se filiou ao Republicanos: após caminhar com Lula e o PT, ele agora estará na chapa de ACM Neto e declarou apoio a Flávio Bolsonaro no plano nacional.

À coluna, Coronel afirmou que tentou, ao longo de 2025, sem sucesso, garantir espaço no grupo do governador Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição. O PT optou por uma chapa puro-sangue, lançando Rui Costa e Jaques Wagner ao Senado.

“Não tinha vaga na chapa. Então migrei de lado e mantenho minha candidatura à reeleição. O PSD poderia ter comprado a minha briga, mas não comprou. Preferiu atender aos caprichos do PT. Em troca de quê? É pergunta de milhões, um dia descobrirei. Fui obrigado a sair do partido, já que não defenderam o meu nome”, disse.

Ao ser questionado sobre como reagirá a críticas por ter “virado a casaca”, Coronel respondeu:

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“Não, muito pelo contrário. Hoje eu estou como vítima do PT e do PSD. Sou vítima. Fui defenestrado. Não existe essa interpretação. Nenhum dos lados fala nada sobre isso, porque sabem que tenho razão.”