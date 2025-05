ACM Neto é o plano B da Federação para 2026

Longe de mandato há cinco anos, o baiano ACM Neto (União), ex-prefeito de Salvador e único expoente político do Carlismo – termo criado pelos seguidores do falecido avô ACM – está trabalhando como mineiro para ser alçado a alguma candidatura de destaque em 2026 aproveitando a forte federação de centro-direita União-PP, criada com sua ajuda no Congresso Nacional. A frente partidária – que se diz de oposição, todavia mantém dois ministérios e a presidência da Caixa no Governo Lula da Silva – conta com 109 deputados e 14 senadores. Sumido do mapa eleitoral atual, mas atuando entre gabinetes de caciques, ACM pode surgir como um coringa neste consórcio eleitoral. Segundo próximos, ele pretende aparecer nas urnas numa dessas frentes: disputar o Governo da Bahia (do qual saiu derrotado em 2022), o Senado ou ser vice na chapa de um nome viável da direita à Presidência da República, caso Ronaldo Caiado, hoje o nome do grupo, não vingue nas pesquisas ao Planalto.



Sem água e luz



Cresce, junto ao Itamaraty e ao Palácio, a pressão para que o Brasil, responsável pela sede da Embaixada da Argentina na Venezuela, suba o tom com o ditador Nicolás Maduro e arranque um salvo-conduto para os cinco opositores exilados, sem água nem luz, dentro do prédio. O tema ganhou força depois que o Governo brasileiro pressionou o do Peru a conceder salvo-conduto para a ex-primeira-dama Nadine Heredia.



SUS pago?



Não há dúvidas de que o SUS é um dos melhores modelos de saúde pública do mundo, sem custos à população. Mas a proposta do Governo de criar Plano de Saúde do SUS, a R$ 100 por mês, mobiliza a oposição. Os ministros da Fazenda, Planejamento e Saúde, além do Secretário-Geral da Presidência, terão de explicá-lo. A oposição aposta que é um factoide eleitoral para esvaziar o escândalo das aposentadorias.



Vergonha mundial



O resgate da ex-primeira-dama condenada Nadine Heredia ainda rende críticas e retaliações ao Governo Lula da Silva III. Além da Transparência Internacional, o escândalo travou a visita do presidente do Congresso peruano, Eduardo Cavides, há dias, quando se reuniria com Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Haveria também encontros e jantares com missão de empresários brasileiros que investem no Peru.



Níver solidário

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) festejou aniversário com almoço beneficente na Fazenda da Esperança Feminina, em Palmas (TO). Recusou presentes e pediu doações: arrecadou R$ 600 mil para a instituição. O valor será paraobras de reconstrução após as chuvas. Apoiada pela Igreja Católica, aFazenda, também presente em outras cidades, é a maior entidade de tratamento e recuperação de dependentes químicos do mundo.



Lá do Saara



O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) abraçou a pressão do embaixador Nabil Adghoghi, e apresentou na Câmara a Moção de Solidariedade ao Reino do Marrocos em razão de supostos atos cometidos pelas milícias armadas do Polisário. O grupo reivindica a independência do Saara Ocidental.

ESPLANADEIRA



#Festival Clima de Mudança, pela ONG Habitat Brasil e o Centro Sabiá, acontece dia 14 no Recife. #Clariá lança 1º single do novo álbum de pop e MPB. #Temporada 2025 da Stock Car: novos carros contarão com solução inédita da ArcelorMittal. #Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 160 mil visitantes em abril. #Ânima : novo curso aborda estéticas e novas linguagens a partir da carreira de Lady Gaga. #Marcus Buaiz lança amanhã o livro "As 7 leis da conexão" no JK Iguatemi (SP).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.