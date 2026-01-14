Falta combinar com Coronel: senador reage a plano petista para chapa na Bahia

Enquanto não há definição sobre a chapa liderada pelo PT na Bahia, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) torce para que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) não seja candidato à reeleição. Como mostrou o PlatôBR, setores do PT no estado defendem que Rui Costa seja o nome para o governo baiano. Essa possibilidade abriria espaço para Coronel disputar mais um mandato no Senado.

Coronel tem dito a interlocutores que, nesse desenho, Jaques Wagner (PT) seria o outro candidato ao Senado da chapa. Ele evitado comentários sobre as propostas que têm recebido do PT para que o filho Diego Coronel (PSD) ou a esposa, Eleusa Coronel, seja candidata a vice na chapa petista.

Segundo interlocutores de Coronel, ele tem dito que insistirá na candidatura e que seu partido, o maior do estado, tem capilaridade para garantir os votos para sua reeleição.

Nas conversas com auxiliares, o senador tem confidenciado que se a chapa governista for definida em janeiro a probabilidade maior é de que Jerônimo fique fora do jogo.