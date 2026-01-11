Os empresários que fizeram doações ao Novo em MG, de Romeu Zema

Partido de Romeu Zema, o Novo recebeu em seu diretório de Minas Gerais em 2025 doações em dinheiro de alguns empresários com negócios no estado.

Os valores aportados por oito deles somaram R$ 560 mil, conforme informações prestadas até agora pelo partido à Justiça Eleitoral.

Entre esses empresários, as maiores doações, de ao menos R$ 100 mil, ficaram por conta de Luiz Gonzaga de Magalhães Pereira, fundador do Grupo Tracbel, com R$ 150 mil; Ernane Bronzatti, sócio e vice-presidente do Grupo Orizonti, com R$ 100 mil; Saulo Wanderley, da Construtora Cowan, com R$ 100 mil.

Também estão na lista de doadores do Novo de Minas João Paulo Cavalcanti, da Arjon Minerais e do Instituto Arjon, com R$ 50 mil; Carlos Adel De Freitas, executivo da Cedro Participações, com R$ 50 mil; Marco Antonio Martins Patrus, da Patrus Transportes, com R$ 50 mil; Leonardo Guimarães Mendes, da Milplan Engenharia, com R$ 30 mil; e Sandro De Castro Gonzalez, da Transpes, com R$ 30 mil.

O Novo em Minas detalhou até o momento R$ 1,6 milhão em receitas totais, das quais R$ 1 milhão veio do diretório nacional, incluindo repasses do fundo partidário.

Na mesma prestação de contas, a direção mineira do Partido Novo informou ao Tribunal Superior Eleitoral até o momento despesas da ordem de R$ 108,6 mil para o ano de 2025. O prazo final para atualização das contas partidárias junto à Justiça Eleitoral é em junho.