De olho na Presidência, Novo gasta R$ 5,7 milhões em pesquisa e propaganda em 2025

Com Romeu Zema como pré-candidato à Presidência da República, o Novo gastou neste ano ao menos R$ 5,5 milhões em pesquisas de opinião e propaganda. Até outubro, foram R$ 3 milhões em pesquisa e R$ 2 milhões para a agência do marqueteiro Renato Pereira, a Triton Consultoria Ltda.

São as duas maiores despesas com fornecedores da legenda, de um total de R$ 21 milhões em gastos do fundo partidário. Em outubro, a coluna revelou que Renato Pereira foi contratado para cuidar da imagem de Zema e do Novo por R$ 5,7 milhões até agosto do ano que vem. Até agora, foram pagos os R$ 2 milhões.

As outras despesas com propaganda são R$ 279 mil para a JMB Marketing Político e R$ 229 mil para Navona Comunicação e Marketing. Outros R$ 148 mil foram pagos à Logos Comunicação.

Já os R$ 3 milhões em pesquisas qualitativas e quantitativas foram pagos à Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda.

O único serviço que teve a nota fiscal anexada entre as 14 despesas com a Quaest listadas no site de prestação de contas do TSE é uma pesquisa realizada exatamente em Minas, governada por Zema, no valor de R$ 555 mil. A nota foi emitida em setembro.