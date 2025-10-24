O contrato milionário do marqueteiro de Zema com o Novo

Contratado pelo Partido Novo para atuar pelo partido e trabalhar a imagem de Romeu Zema, pré-candidato à Presidência em 2026, o marqueteiro Renato Pereira assinou um acordo milionário para a prestação destes serviços.

A contratação da empresa de Pereira, a Triton Consultoria, sairá por R$ 5,7 milhões aos cofres do Novo, em um acerto de ao menos 18 meses — de fevereiro de 2025 a agosto de 2026.

Assinado em 5 de fevereiro deste ano, o contrato entre o Novo e o marqueteiro prevê que o preço total seja dividido em uma parcela inicial de R$ 250 mil, que venceu em março de 2025; dez parcelas mensais de R$ 262,5 mil; sete parcelas mensais de R$ 272,5 mil; e uma parcela de R$ 1 milhão, que vence em fevereiro de 2026. Até agora, o Novo já desembolsou R$ 1,5 milhão a Pereira.

Em sua trajetória como estrategista de campanhas no Brasil, Renato Pereira trabalhou com nomes da centro-direita e se notabilizou por vitórias dos então principais políticos do MDB do Rio de Janeiro, como os ex-governadores Sérgio Cabral (2006 e 2010) e Luiz Fernando Pezão (2014) e o prefeito Eduardo Paes (2008 e 2012), atualmente no PSD.

Em 2022, no Rio, Pereira foi o marqueteiro do ex-deputado Marcelo Freixo ao governo estadual, que perdeu a eleição ainda no primeiro turno para Cláudio Castro.

Além de campanhas brasileiras, Renato Pereira atuou em eleições em Argentina, Peru e Venezuela.

Pereira fechou um acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, homologada pelo STF em 2018. Em seus relatos, ele admitiu o uso de caixa dois e fraudes em licitações da Prefeitura do Rio do governo fluminense.