Candidatura de Flávio será discutida em reunião com diretórios estaduais do PL
Encontro em torno da escolha de Flávio Bolsonaro como candidato será na sede do PL, em Brasília
compartilheSIGA
A candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto será discutida em uma reunião, nesta terça-feira, 9, com os presidentes de todos os diretórios estaduais do PL. O encontro acontecerá na sede do partido, em Brasília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O objetivo da reunião, poucos dias após o anúncio da escolha de Flávio para ser o candidato de Jair Bolsonaro, é firmar o nome do senador como candidato do PL e discutir caminhos para viabilizá-lo.
A escolha de Jair Bolsonaro pelo filho não agradou a todas as alas da direita, tampouco do PL. Algumas lideranças do partido, assim como do Centrão, acreditam que a candidatura não irá para frente.
No domingo, 7, Flávio admitiu pela primeira vez que há “um preço” para a retirada de sua pré-candidatura: a aprovação de uma anistia a Bolsonaro. Lideranças do centro e da direita, entretanto, não acreditam que as negociações irão prosperar.