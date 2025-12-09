Assine
Candidatura de Flávio será discutida em reunião com diretórios estaduais do PL

Encontro em torno da escolha de Flávio Bolsonaro como candidato será na sede do PL, em Brasília

Bruna Lima
Repórter
09/12/2025 02:10

Candidatura de Flávio será discutida em reunião com diretórios estaduais do PL crédito: Platobr Politica

A candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto será discutida em uma reunião, nesta terça-feira, 9, com os presidentes de todos os diretórios estaduais do PL. O encontro acontecerá na sede do partido, em Brasília.

O objetivo da reunião, poucos dias após o anúncio da escolha de Flávio para ser o candidato de Jair Bolsonaro, é firmar o nome do senador como candidato do PL e discutir caminhos para viabilizá-lo.

A escolha de Jair Bolsonaro pelo filho não agradou a todas as alas da direita, tampouco do PL. Algumas lideranças do partido, assim como do Centrão, acreditam que a candidatura não irá para frente.

No domingo, 7, Flávio admitiu pela primeira vez que há “um preço” para a retirada de sua pré-candidatura: a aprovação de uma anistia a Bolsonaro. Lideranças do centro e da direita, entretanto, não acreditam que as negociações irão prosperar.

