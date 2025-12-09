Candidatura de Flávio será discutida em reunião com diretórios estaduais do PL

A candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto será discutida em uma reunião, nesta terça-feira, 9, com os presidentes de todos os diretórios estaduais do PL. O encontro acontecerá na sede do partido, em Brasília.

O objetivo da reunião, poucos dias após o anúncio da escolha de Flávio para ser o candidato de Jair Bolsonaro, é firmar o nome do senador como candidato do PL e discutir caminhos para viabilizá-lo.

A escolha de Jair Bolsonaro pelo filho não agradou a todas as alas da direita, tampouco do PL. Algumas lideranças do partido, assim como do Centrão, acreditam que a candidatura não irá para frente.

No domingo, 7, Flávio admitiu pela primeira vez que há “um preço” para a retirada de sua pré-candidatura: a aprovação de uma anistia a Bolsonaro. Lideranças do centro e da direita, entretanto, não acreditam que as negociações irão prosperar.