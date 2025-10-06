Lula pede a Trump fim do tarifaço e das sanções às autoridades brasileiras

Na conversa por vídeo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a retirada da sobretaxa aos produtos exportados pelo Brasil e o cancelamento das sanções aplicadas às autoridades brasileiras.

A reunião entre os dois durou 30 minutos e os chefes de Estado combinaram de se encontrar pessoalmente, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

“O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos”, informou o Planalto em nota.

Trump também designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo o Planalto, os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação.