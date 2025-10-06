Assine
AO SOM DE ELVIS

Vídeo: vereadores dançam em cima de mesas do plenário

Parlamentares de São Caetano do Sul podem ser acusados de quebra de decoro

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/10/2025 13:11

Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD) sobre mesas do plenário
Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD) sobre mesas do plenário crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois vereadores de São Caetano do Sul (SP), na Região Metropolitana da capital paulista, foram flagrados dançando sobre mesas do plenário da Câmara Municipal da cidade na última quinta-feira (2/10), e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Quem aparece nas imagens são os vereadores Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD). O primeiro presidiu a reunião, uma sessão solene de celebração do Dia Nacional da Pessoa Idosa.

Após a sessão, veio o momento de descontração registrado em vídeo. Ao fundo, é possível ver um cover de Elvis Presley cantando “Suspicious Minds”.

São Caetano do Sul, inclusive, instituiu o dia 16 de agosto como Dia do Elvis Presley, em projeto de lei do vereador Gilberto Costa (PP).

Punição?

A Mesa Diretora da Câmara afirmou que vai tomar providências e apurar o caso como quebra de decoro parlamentar.

"Nós estamos averiguando os fatos para que depois a gente tome algumas medidas para que não ocorra mais o fato. Os vereadores vão ser notificados. Também estou conversando com os demais vereadores porque nós não temos uma comissão de ética formulada na Câmara. Quando precisa, a gente monta uma provisória", disse Carlos Humberto Seraphim (PL), presidente da Casa.

