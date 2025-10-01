Vereadora do Republicanos: 'Tem mulher que merece apanhar'

A vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos-AM), mais conhecida como Betinha, viralizou em redes sociais nesta semana ao afirmar, durante sessão da Câmara Municipal de Borba (AM), que há mulheres que “merecem apanhar”. A declaração foi feita na segunda-feira (29/9) enquanto defendia o vereador Pedro Paz (União), acusado pela vereadora Professora Jéssica (DC) de ter levantado o dedo na direção dela durante a tribuna.

No plenário, Betinha minimizou a conduta do colega, afirmando que se tratava de seu “modo particular”, e anunciou que apresentaria uma representação à Comissão de Ética contra Jéssica. A parlamentar também sugeriu que algumas mulheres se machucam propositalmente para incriminar homens.

“Às vezes já presenciei situações em que a mulher se bate sozinha para condenar o homem”, disse. Ela ainda afirmou: “Eu sou a favor da violência contra a mulher. Quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu, como mulher, (digo) tem mulher que merece apanhar”.

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Borba emitiram notas classificando a fala como inaceitável e reforçadora de estereótipos discriminatórios. Segundo o g1, a Polícia Civil do Amazonas informou que abriu investigação sobre o caso, avaliando se a vereadora poderá ser responsabilizada por conduta criminosa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Betinha reconheceu que utilizou “uma expressão totalmente inadequada e infeliz” e lamentou o episódio. “De forma alguma foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência. Fui extremamente infeliz na maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensas, especialmente a você, mulher”, disse.

A parlamentar afirmou que pretende refletir sobre o ocorrido e se comprometeu a adotar postura mais responsável em discursos futuros. “Este episódio servirá para minha reflexão pessoal e política. Comprometo-me a agir com mais responsabilidade e respeito em minhas manifestações futuras. Peço perdão a todas as mulheres que se sentiram ofendidas”.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres