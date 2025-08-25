Quaest: maioria acha que prisão de Bolsonaro é justa e foi causada de propósito

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest mostra que a maioria dos brasileiros classifica como justa a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada por Alexandre de Moraes e entende que Bolsonaro a causou de propósito, por querer provocar Moraes. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O levantamento aponta que 55% dos entrevistados classificam a prisão como justa, 39% como injusta e 6% não souberam ou não responderam.

Entre os que acham que a medida é justa, os maiores índices registrados foram de moradores do Nordeste (65%), mulheres (58%), pessoas entre 16 e 34 anos (59%), pessoas que estudaram até o ensino fundamental (56) e quem ganha até dois salários mínimos (62%).

O instituto de pesquisa também mediu a opinião a partir de posições políticas dos entrevistados. A prisão foi justa para 84% dos eleitores de Lula no segundo turno de 2022 e para 15% dos eleitores de Bolsonaro. Têm a mesma avaliação 88% dos lulistas, 12% dos bolsonaristas e 60% das pessoas sem posicionamento político claro.

Entre os que responderam que a prisão é injusta, os maiores índices captados pela Quaest foram de moradores do Sul (49%), homens (42%), pessoas entre 35 e 59 anos (43%), os que têm ensino superior completo (42%), os que ganham mais de cinco salários mínimos (49%) e evangélicos (57%).

A prisão do ex-presidente é injusta para 12% dos eleitores de Lula no segundo turno de 2022 e 83% dos eleitores de Bolsonaro. Essa opinião é compartilhada por 9% dos lulistas, 87% dos bolsonaristas e 29% dos que não têm posicionamento político claro.

O levantamento Genial/Quaest também perguntou aos entrevistados por que eles acham que Bolsonaro participou das chamadas de vídeo com manifestações bolsonaristas em 3 de agosto. Moraes entendeu que a atitude do ex-presidente representou descumprimento da medida cautelar de não poder se comunicar por meio de redes sociais e decretou a prisão domiciliar dele.

Para 57% dos entrevistados, Bolsonaro queria provocar Moraes e fez de propósito; para 30%, o ex-presidente não compreendeu as regras e errou; 13% não souberam ou não responderam.

Os maiores índices dos que acham que Bolsonaro causou a prisão de propósito estão entre moradores do Nordeste (60%), mulheres (59%), pessoas de 16 a 34 anos (59%), pessoas que estudaram até o ensino fundamental (58%), os que ganham até dois salários mínimos (60%) e os católicos (61%).

Têm essa mesma opinião 78% dos eleitores de Lula e 26% dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2022, 82% dos ditos lulistas, 24% dos bolsonaristas e 62% das pessoas sem posicionamento político.

Entre os que acham que Bolsonaro não entendeu as regras e errou, mas não causou a prisão de propósito, a maioria foi registrada entre moradores do Sul (38%), homens (31%), pessoas de 35 a 59 anos (31%), quem tem o ensino superior completo (32%), os que ganham mais de cinco salários mínimos (37%) e os evangélicos (41%).

Também têm essa avaliação 14% dos eleitores de Lula, 57% dos eleitores de Bolsonaro, 11% dos lulistas, 65% dos bolsonaristas e 21% dos que não têm posicionamento político. A Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 13 e 17 de agosto.