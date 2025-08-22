Centrão dobra aposta em Tarcísio após mensagens de Bolsonaro

Gente graúda no Centrão que defende a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas viu nas mensagens trocadas entre Eduardo e Jair Bolsonaro, divulgadas nessa quarta-feira, 20, sinais de que são grandes as chances de o ex-presidente apoiar o governador ao Planalto em 2026.

Em outras palavras, líderes do Centrão viram nos diálogos evidências de que Bolsonaro não faria tanta questão assim de apoiar um membro de sua família para substituí-lo nas urnas. E que Tarcísio saiu fortalecido.

“Mesmo xingado pelo Eduardo naqueles termos, e com Eduardo pressionando em relação a Tarcísio em uma conversa privada, o presidente não cedeu em nenhum momento”, disse um dos capitães do Centrão.

Mensagens apreendidas pela PF no celular de Jair Bolsonaro, trocadas entre ele e Eduardo em 15 de julho, mostraram que o deputado ficou possesso com uma entrevista do pai ao portal Poder360, na qual o ex-presidente classificou o filho como imaturo depois de críticas feitas por ele a Tarcísio de Freitas.

Na esteira do tarifaço anunciado por Donald Trump, diante de tentativas de Tarcísio de contornar a medida que afetaria empresários, Eduardo classificou a postura do governador paulista como “”subserviência servil as elites”. Ao portal, Bolsonaro afirmou que Eduardo “apesar de ter feito 40 anos de idade agora, não é tão maduro, talhado para política” e declarou que a situação entre o deputado e Tarcísio estava pacificada.

“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que vc fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, pra ver se vc aprender [sic]. VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!”, escreveu o filho ao pai. “Me fudendo aqui! Vc ainda te ajuda a se fuder aí!”.