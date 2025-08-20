Assine
Maioria dos brasileiros considera que Eduardo está agindo por interesses próprios

Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
20/08/2025 07:05

A nova edição da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 20, mostra que 69% dos brasileiros consideram que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é para defender interesses próprios e de sua família. Cerca de 23% afirmaram que o deputado licenciado defende os interesses do Brasil e 8% não souberam responder.

Entre os eleitores de direita, 44% consideram que Eduardo segue interesses próprios. A percepção é a mesma para 29% dos brasileiros que se consideram bolsonaristas.

Dentre os entrevistados, 77% consideram que serão impactados pelas tarifas anunciadas por Trump e 64% apontam que as sanções irão aumentar o preço dos alimentos.

Foram feitas 12.150 entrevistas presenciais, com brasileiros de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

guilherme-amado

