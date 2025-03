Lula tem melhora de 43% na performance digital em março

Lula apresentou uma melhora na performance digital na segunda semana de março: o presidente alcançou 3,4 milhões de usuários com postagens no Instagram e Facebook, uma melhoria de 43% no desempenho digital após seis meses de uma comunicação mais restrita. A informação é de um levantamento da agência Ativaweb, especializada em marketing digital.

O relatório afirma que a alavancagem na influência digital se deu, numa análise entre os dias 9 e 15 de março, devido a postagens relacionadas a assuntos de grande relevância, como uma visita à fábrica de carros, a promoção do desenvolvimento industrial e o crescimento econômico, e a entrega de ambulâncias do Samu, para mostrar compromisso com a saúde pública.

Apesar dos números, o levantamento também aponta para o desafio e a necessidade de alcançar o público jovem no digital. O Brasil tem 48,5 milhões de jovens, representando quase um quarto da população, e muito ativa nas redes sociais.

Segundo Alek Macarajá, da Ativaweb, o grupo é estratégico devido aos fatores de mobilização social, formação de opinião e futuro eleitoral. As principais questões com as que o governo precisa se adaptar para falar com as gerações mais novas são: a linguagem dinâmica e autêntica da geração Z, a adesão a vídeos curtos, informais e com maior apelo visual, e o investimento em parcerias com influenciadores digitais jovens.