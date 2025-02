Lula tem aumento de 29,5% em engajamento desde a entrada de Sidônio

Lula registrou um crescimento de 29,5% nas taxas de engajamento de suas redes sociais desde a entrada de Sidônio Palmeira. O novo ministro da Secom assumiu a pasta no dia 14 de janeiro.

A informação é de um levantamento da agência Ativaweb, especializada em marketing digital. O relatório mostra também que Lula teve um aumento de 0,6% em seus seguidores, o que representa, na prática, 80.249 seguidores em seus perfis.

Segundo o levantamento, o aumento foi impulsionado por conteúdos e postagens relacionados à identidade e mobilização política de Lula.

Para Alek Maracajá, CEO da Ativaweb, o governo ainda enfrenta o desafio de ampliar sua base digital para além do público já consolidado. Para isso, Maracajá alerta que Lula precisará buscar maior conexão com as demandas da sociedade.