O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista exclusiva à CNN Brasil, que será exibida na íntegra neste domingo (29/11), Milei chamou o brasileiro de "corrupto" e "ladrão" e voltou a mencionar o período em que Lula esteve preso.



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"Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário. E, além disso, ele saiu da prisão não porque ficou provado que era inocente, mas por um recurso administrativo", afirmou Milei em um trecho da entrevista publicada pela emissora.

Na sequência, o presidente argentino reforçou as acusações: "Portanto, em nenhum momento eu o insultei nem nada parecido. O que eu disse é que ele é um corrupto, um ladrão e que esteve preso, o que é tudo verdade. E, além disso, ele não provou sua inocência, ele saiu por um recurso administrativo".

Durante a entrevista, Milei também declarou que não recebeu convite de Lula para a cerimônia de posse presidencial, marcada para 5 de janeiro, em Brasília. Disse, porém, que não tem interesse em participar nem deseja receber o convite, alegando que foi alvo de insultos do presidente brasileiro e de integrantes do governo.

Apesar do desgaste na relação entre os dois presidentes, Milei ressaltou que as relações comerciais entre Brasil e Argentina seguem preservadas.

Os ataques de Milei a Lula vêm se repetindo desde a campanha presidencial argentina de 2023, quando chamou o brasileiro de "comunista furioso", "corrupto" e "socialista com vocação totalitária", além de acusá-lo, sem apresentar provas, de interferir na eleição argentina.

Em julho de 2026, durante convenção do PL em São Paulo, voltou a chamá-lo de "ladrão", "corrupto", "presidiário" e "lixo socialista".

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Nos meses seguintes, repetiu as ofensas em entrevistas e publicações nas redes sociais, classificando Lula também como "esquerdista ladrão".