A atividade econômica da Argentina caiu 1,2% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados do Estimador Mensal de Atividade Econômica (Emae), divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O resultado reforça indicativos de que o país entrou em recessão técnica.

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A recessão técnica ocorre quando acontecem dois trimestres consecutivos de contração econômica. O Emae antecipa o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB). Embora o índice tenha avançado 1,1% em relação a agosto, o mercado projeta retração de 1,8% no terceiro trimestre, após baixa de 0,6% apurada entre abril e junho.

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Avaliações sobre o cenário econômico

A confirmação oficial do quadro depende dos dados do PIB do terceiro trimestre, programados para dezembro. "Com os dados divulgados recentemente, entramos em recessão técnica, embora seja preciso aguardar o dado do Produto Interno Bruto (PIB), em dezembro", afirmou o economista Federico Glustein, professor da Universidade de Buenos Aires, à AFP.

O governo do presidente Javier Milei ressaltou a necessidade de aguardar os números do PIB em vez de considerar apenas o Emae. "Existem muitas definições (de recessão técnica). Essa de dois trimestres negativos não é a única. Mas, se considerarmos essa definição, são dois trimestres de queda do PIB", declarou o porta-voz presidencial, Adrián Ravier.

Desempenho setorial e projeções

O resultado de setembro ficou abaixo do esperado pelo mercado. Levantamento feito pela "Reuters" previa recuo de 0,8% na atividade econômica ante o mesmo mês de 2025, diferindo da queda registrada de 1,2%.

A divulgação dos índices ocorreu pouco antes de Milei completar três anos no poder. O presidente argentino assumiu o cargo em dezembro de 2023 e deve disputar a reeleição em outubro de 2027.

Na comparação com setembro de 2025, os setores com as baixas mais intensas foram:

pesca: retração de 48,6%;

intermediação financeira: retração de 11,5%;

indústria manufatureira: retração de 1,8%;

As atividades com os desempenhos mais positivos foram: