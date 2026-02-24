Economia argentina se recupera em 2025 com crescimento de 4,4%

A economia argentina cresceu 4,4% em 2025 e registrou uma recuperação após a contração de 1,8% registrada em 2024, segundo dados publicados nesta terça-feira (24) pelo instituto nacional de estatística Indec.

Os números mostram uma retomada da atividade em dezembro, impulsionada principalmente pelo setor agrícola.

O crescimento, no entanto, foi inferior às projeções do governo do ultraliberal Javier Milei, de 5%, e do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 4,5%.

Após uma desaceleração muito severa da atividade desde meados do ano, chegando a uma contração em novembro (-0,1%), a economia argentina se recuperou em dezembro (+3,5%).

"Aos profetas do caos, este dado não vai agradar", escreveu Milei na rede social X. "A Argentina avança", acrescentou.

De acordo com o relatório mensal de estimativa econômica, o setor do agro — com uma expansão de 32,2% em 12 meses — e o de intermediação financeira — com 14,1% — foram os responsáveis pelo maior impacto positivo no crescimento.

Contudo, quatro setores registraram quedas na comparação anual, entre eles a indústria manufatureira (-3,9%) e o comércio (-1,3%).

