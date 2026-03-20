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PIB da Argentina cresceu 4,4% em 2025

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Repórter
20/03/2026 19:14

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O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 4,4% em 2025, marcando uma recuperação notável após a contração de 1,3% registrada em 2024, embora abaixo das expectativas do governo, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Nacional de Estatística (Indec).

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O crescimento ficou abaixo das projeções de 5%, do presidente Javier Milei, e de 4,5%, do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O dado foi divulgado em um momento delicado para o governo, que enfrenta uma inflação que, embora permaneça abaixo de 3% ao mês, voltou a acelerar desde meados de 2025, e críticas pelo fechamento de empresas e pela deterioração do emprego.

Milei comemorou o dado em sua conta no X e criticou aqueles que considera "empresários prebendeiros" e "políticos corruptos" que afirmam que "o país está prestes a explodir".

O aumento do PIB foi impulsionado principalmente pela agricultura, pecuária, mineração e intermediação financeira. "Partíamos de níveis relativamente baixos em 2024. Com esse ponto de partida, que não era muito promissor, qualquer movimento ascendente seria significativo, e acho que esses 4,4% refletem particularmente isso", disse à AFP Joel Lupieri, economista e analista da consultoria EPyCA.

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mry/lm/nn/lb/am

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