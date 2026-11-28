Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que não foi convidado para a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro, e disse não ter “nenhum interesse” em participar da solenidade. Em entrevista à CNN en Español, o ultraliberal voltou a atacar o petista e negou que suas declarações configurem insultos ao presidente brasileiro.

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“Eu não minto sobre ele. Quando digo que é um corrupto, é um corrupto. Quando digo que foi um presidiário, foi um presidiário […] Portanto, em nenhum momento eu o insultei nem nada parecido. O que eu disse é que ele é um corrupto, um ladrão e que esteve preso, o que é tudo verdade”, alegou Milei.

O presidente argentino também questionou as circunstâncias que levaram à anulação das condenações do petista. “E, além disso, ele não provou sua inocência, ele saiu por um recurso administrativo”, declarou.

A decisão do Palácio do Planalto de não convidar Milei para a cerimônia de posse de Lula para seu quarto mandato ocorre em meio ao desgaste das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, agravado pela sequência de ataques do ultraliberal ao petista nos últimos meses.

Além das declarações de Milei, o governo argentino não reconheceu a reeleição de Lula. Integrantes da administração argentina também levantaram dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro, o que provocou descontentamento no governo brasileiro.

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Apesar das divergências políticas e do distanciamento diplomático entre os dois maiores países da América do Sul, Milei sustentou que os desentendimentos com Lula não comprometeram as relações econômicas bilaterais. Segundo o presidente argentino, “comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta”.

