SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CNI (Confederação Nacional da Indústria) protocolou uma ação nesta terça-feira (24) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Decreto nº 13.173/2026 e a Portaria MTE nº 2.041/2026, editados pelo governo federal para regulamentar a redução da jornada de trabalho e a implementação da escala 5x2.

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A entidade declarou, em nota enviada à imprensa, que pede a "inconstitucionalidade integral dos dois atos" que estabelecem regras relacionadas à duração do trabalho e aos períodos de descanso. Segundo a CNI, as mudanças deveriam ter sido aprovadas pelo Congresso Nacional.

A ação argumenta que o governo federal "extrapolou seus limites de poder" ao instituir regras que deveriam ser definidas no Legislativo. "Os atos tratam dos turnos ininterruptos de revezamento, da compensação de horas, do cálculo do salário-hora, de horas extras, da remuneração do repouso semanal, da aplicação de normas coletivas, dentre outras definições", argumenta a CNI.

A decisão do governo reduziu o limite geral da jornada de 44 para 40 horas semanais e estabeleceu dois dias de repouso semanal remunerado. A proposta de emenda à Constituição que decretou o fim da escala 6x1 foi promulgada em outubro deste ano e regulamentada por decreto presidencial em 19 de novembro.

Para a CNI, o decreto e a portaria criam obrigações e critérios de aplicação geral para as empresas e avançam sobre matérias restritas à legislação federal. Na ação, a instituição alega que os atos também atribuem poderes normativos indevidos ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ao estabelecerem regras próprias sobre fiscalização, saúde e segurança no trabalho, além de prestação de informações ao e-Social.

"A CNI aponta que a edição dos atos representa violação aos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos Poderes. A instituição também questiona o uso do poder regulamentar previsto no artigo 84 da Constituição para disciplinar relações trabalhistas do setor privado", afirma a entidade.

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"A atuação do Poder Executivo federal afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes e da legalidade estrita, o que impõe a imediata provocação do controle concentrado de constitucionalidade", afirmou o diretor Jurídico da CNI, Alexandre Vitorino, em comunicado enviado pela entidade.

"O confronto é direto com a Constituição da República, pois o decreto presidencial transgride o princípio da reserva legal, da separação dos Poderes, da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, dos limites materiais e formais do poder regulamentar e das expressas reservas de lei contidas no texto constitucional", acrescenta.

No dia 4 de novembro, a CNI protocolou no Supremo uma primeira ação direta de inconstitucionalidade questionando as mudanças nas regras de jornada e escala de trabalho. Naquela ação, o ministro relator, Flávio Dino, concedeu liminar na qual estabeleceu regras provisórias para a implementação da emenda, a partir de 16 de dezembro, e pediu a marcação de julgamento do mérito no plenário do Supremo.

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Entre os principais pontos da decisão estão a possibilidade de distribuir as 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, com jornadas de até 8h24, sem pagamento de horas extras pelos 24 minutos excedentes, caso não haja negociação coletiva; a concessão de prazo de 90 dias para revisão de contrapartidas de acordos e convenções coletivas; e a fixação de prazo de até 180 dias para adaptação de contratos administrativos.