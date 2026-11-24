O deputado relator Aliel Machado (PV-RP) anunciou, nesta terça-feira (24/11), em discurso no Plenário da Câmara dos Deputados, um novo adiamento da votação do projeto de lei que trata da regulação econômica das big techs e da concorrência dos mercados digitais.

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Havia uma expectativa de que a matéria fosse votada e o deputado chegou a apresentar um novo relatório com mudanças, buscando um entendimento com as bancadas partidárias e com o setor empresarial, que vem criticando a proposta.

No entanto, segundo o relator, a matéria será apreciada pelo Plenário da Câmara somente na próxima semana. “O presidente (da Câmara) Hugo Motta, depois de conversar comigo, decidiu colocar na pauta da semana que vem”, disse o deputado.

Ele passou a tarde em reunião com os partidos articulando a proposta. Motta já sinalizou positivamente a matéria e espera que o relator construa uma maioria para levar ela a votação.

“Esse é um projeto que não trata de regulamentação de conteúdo e pode trazer uma economia de até R$ 50 bilhões para os brasileiros”, defendeu o relator. “Não vamos aceitar lobby, mentiras e ataques para atender interesses muito específicos que contrariam interesses da população”, contestou.

Esse é o segundo anúncio de adiamento da análise da matéria. Na semana passada, o presidente Hugo Motta anunciou que a matéria não seria apreciada, pois o relator ainda estava tratando do texto com as bancadas.

O tema é prioritário para o governo do presidente Lula (PT), que vem defendendo a necessidade de regulamentação das big techs, principalmente após os casos de interferências dessas empresas nas eleições brasileiras de 2026.

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O projeto foi enviado pelo Executivo em setembro de 2025 e tem urgência aprovada, possibilitando sua votação diretamente em Plenário.