Michelle Bolsonaro tira dez dias de folga e rebate especulações

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A senadora eleita pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, nesse domingo (15/11), que tirou dez dias de descanso após o período eleitoral. Em publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama disse ter sido “agraciada” com a pausa depois de “quatro anos intensos” e ressaltou que a decisão teve o aval e o incentivo do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e das filhas. Ela não informou onde está passando o período de descanso.

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Segundo Michelle, a pausa também tem como objetivo se preparar para os desafios de 2027, quando assumirá uma cadeira no Senado. A ex-primeira-dama classificou o próximo ano como “desafiador” e afirmou que a decisão de se afastar temporariamente das atividades contou com o apoio da família.

Durante a campanha presidencial deste ano, Michelle evitou acompanhar o então candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), em viagens pelo país. Na ocasião, justificou a ausência pela necessidade de cuidar do marido, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado em Brasília.

Na publicação desse domingo, a senadora eleita também rebateu especulações sobre sua vida pessoal. Sem mencionar nomes ou esclarecer a quais comentários se referia, criticou pessoas que, segundo ela, tentam obter informações sobre sua rotina.

“Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “As eleições acabaram, e a vida continua”.

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Michelle também agradeceu à filha Letícia Firmo, a quem chamou de Lelê, por ter assumido responsabilidades familiares durante sua ausência. Segundo a ex-primeira-dama, a filha se adaptou à rotina para cuidar do padrasto, Jair Bolsonaro. Ao final da manifestação, Michelle procurou tranquilizar os seguidores sobre a situação do ex-presidente e a organização da família. “Fiquem tranquilos: meu marido está bem e minha casa está em ordem”, declarou.

