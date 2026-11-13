Iza Lourença recebe ameaças de tortura e morte por e-mail

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A vereadora de Belo Horizonte e deputada estadual eleita Iza Lourença (PSOL) recebeu ameaças de tortura e morte por e-mail nessa quinta-feira (12/11). O autor da mensagem, que se identifica como Dornelles, afirma ser fundador do fórum de extrema direita 42chan e diz monitorar a parlamentar diariamente. Nas mensagens, ele descreve cenários de tortura e assassinato da vereadora, além de fazer ofensas racistas e misóginas.

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Em outro e-mail, o criminoso enviou dados pessoais dos pais e da filha de seis anos de Iza, além do endereço da parlamentar no Barreiro, região de Belo Horizonte. A exposição de informações de familiares amplia o caráter intimidatório das ameaças.

Em uma das mensagens, o autor descreve como seria a violência contra a vereadora e afirma que faria ofensas raciais durante o ataque. “As ofensas raciais que vou soltar durante esse massacre pessoal são tantas [...] meu tom grave dizendo coisas horríveis sobre a cor da pele dela e a origem miserável dos pais”, escreveu. Em outro trecho, refere-se a Iza como “gente inferior ocupando cargos públicos” e “alguém tão desajustado quanto uma vereadora do PSOL”.

Ao final da mensagem, o autor assina em alemão: “Mit freundlichen Grüßen, Dornelles”, expressão que pode ser traduzida como “Atenciosamente, Dornelles”.

Iza Lourença já foi alvo de ameaças semelhantes em 2023. Na ocasião, passou nove meses sob escolta da Guarda Municipal, até que o responsável pelas intimidações fosse preso. A experiência foi relatada pela parlamentar no livro Não está tudo bem: como permanecer no parlamento quando a democracia brasileira vai de mal a pior, lançado neste ano.

Na obra, ela cobra medidas mais concretas da Justiça brasileira para proteger parlamentares que enfrentam cotidianamente a violência política de gênero.

Em setembro, o escritório político da vereadora foi alvo de um ataque com bomba. Na época, ela acusou o envolvimento de campanhas bolsonaristas no crime e pediu investigação, já que os invasores distribuíram santinhos de campanha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do vereador de BH, Pablo Almeida (PL).

“Faço essa denúncia pública pois, assim como lutamos até o fim para prender aquele que me ameaçou em 2023, dessa vez não será diferente. Não descansarei até que esse racista e misógino seja responsabilizado. Muito menos descansarei antes de colocar fim à violência política de gênero”, afirmou Iza.

O novo episódio se soma a uma série de ameaças contra mulheres que ocupam cargos políticos. A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) recebeu ameaças de teor misógino e racista antes e depois das eleições. Já a deputada federal Bella Gonçalves (PT) foi alvo de ameaças de morte e estupro, acompanhadas da exposição de seus dados pessoais dela e de seus familiares.

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Os três casos evidenciam um cenário mais amplo de violência contra mulheres na política, motivada por questões de gênero, raça e posicionamento ideológico. As intimidações também atingem familiares e expõem a dimensão pessoal das tentativas de constranger e afastar mulheres dos espaços de poder.