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ELEIÇÕES 2026

Escritório de Iza Lourença é alvo de bomba; vereadora acusa bolsonaristas

No ataque, invasores distribuíram santinhos de Nikolas Ferreira e Pablo Almeida

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
23/09/2026 20:40

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Iza Lourença (Psol) atribui o resultado ao trabalho junto aos movimentos sociais feito na Câmara Municipal nos últimos quatro anos
Iza Lourença em entrevista ao Estado de Minas em 2024 crédito: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS

O escritório político da vereadora de Belo Horizonte Iza Lourença (Psol), candidata a deputada estadual, foi alvo de um ataque com bomba nesta quarta-feira (23/9). Ela acusa o envolvimento de campanhas bolsonaristas no crime e pede investigação.

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Em entrevista coletiva, Iza Lourença revelou que menores de idade roubaram uma bandeira e jogaram uma bomba no local. Também disse que os invasores distribuíram santinhos de campanha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do vereador de BH Pablo Almeida (PL).

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“Fomos recuperar as imagens do comércio ao lado e vimos que esses menores de idade levaram a nossa bandeira até a equipe de trabalho do Flávio Bolsonaro e do Flávio Roscoe, que receptou o nosso material”, disse a vereadora.

Iza Lourença pediu investigação contra as campanhas bolsonaristas e afirmou que vai acionar o Ministério Público por “aliciamento de menores” e agressão.

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“Nós temos as imagens deles pegando o nosso material, a nossa bandeira. Quando nossa equipe foi atrás do material, eles agrediram os integrantes da nossa equipe fisicamente”, completou.

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